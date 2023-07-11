Курс валют на 12 липня: в Україні дешевшає долар
В Україні на готівковому ринку долар дешевшає, а євро дорожчає. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 12 липня
За цими даними долар у середньому коштує 37,17 гривні. У купівлі — 36,67 грн (-0,023), у продажу — 37,39 (-0,005). Євро коштує у купівлі 40,39 грн (+0,11), у продажу — 41,26 грн (+0,07). Деякі банки знизили курс.
ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
Ощадбанк — 36,60 грн (-0,10) — 37,60 (-0,05) грн;
УкрСиббанк — 36,75 грн — 37,45 грн;
Правекс-Банк — 36,85 (-0,05) грн — 37,30 (-0,05) грн;
Кредобанк — 36,87 грн (-0,09) — 37,38 (-0,09) грн;
Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40 грн;
Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар незмінний, а євро подорожчало на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,14-37,22 грн. Євро у купівлі коштує 40,78 грн, у продажу — 40,96 грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,18 (+0,07 коп.) та 40,57 грн (+0,08 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.
Також ми писали, що в Україні готують зміни у поверненні вкладів збанкрутілих фінустанов. Процедура стане значно простішою.