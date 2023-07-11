Курс валют на 12 липня — в Україні дешевшає долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку долар дешевшає, а євро дорожчає. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 12 липня

За цими даними долар у середньому коштує 37,17 гривні. У купівлі — 36,67 грн (-0,023), у продажу — 37,39 (-0,005). Євро коштує у купівлі 40,39 грн (+0,11), у продажу — 41,26 грн (+0,07). Деякі банки знизили курс.

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,60 грн (-0,10) — 37,60 (-0,05) грн;

УкрСиббанк — 36,75 грн — 37,45 грн;

Правекс-Банк — 36,85 (-0,05) грн — 37,30 (-0,05) грн;

Кредобанк — 36,87 грн (-0,09) — 37,38 (-0,09) грн;

Укргазбанк — 36,70 грн — 37,40 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар незмінний, а євро подорожчало на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,14-37,22 грн. Євро у купівлі коштує 40,78 грн, у продажу — 40,96 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,18 (+0,07 коп.) та 40,57 грн (+0,08 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.

Також ми писали, що в Україні готують зміни у поверненні вкладів збанкрутілих фінустанов. Процедура стане значно простішою.