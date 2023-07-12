Курс валют на 13 липня: в Україні євро та долар пішли вгору
В Україні на готівковому ринку долар та євро подорожчали. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 13 липня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,18 гривні. У купівлі — 36,72 грн (+0,042), у продажу — 37,41 (+0,014). Євро коштує у купівлі 40,46 грн (+0,069), у продажу — 41,31 грн (+0,055). Деякі банки змінили курс.
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- Ощадбанк — 36,70 грн (+0,10) — 37,65 (+0,05) грн;
- Радабанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,35 грн (-0,05);
- ТАСкомбанк — 36,90 (-0,20) грн — 37,50 (-0,10) грн;
- Укрексімбанк — 36,75 грн (-0,10) — 37,55 грн (-0,10);
- Sense bank — 36,55 (+0,15) грн — 37,35 (-0,05) грн;
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар та євро подорожчало на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15 — 37,23 грн. Євро у купівлі коштує 40,85 грн, у продажу — 41,03 грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,53 (+0,35 коп.) та 40,92 грн (+0,35 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.