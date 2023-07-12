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Курс валют на 13 липня: в Україні євро та долар пішли вгору

12 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 13 липня — в Україні євро та долар пішли вгору
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар та євро подорожчали. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 13 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,18 гривні. У купівлі — 36,72 грн (+0,042), у продажу — 37,41 (+0,014). Євро коштує у купівлі 40,46 грн (+0,069), у продажу — 41,31 грн (+0,055). Деякі банки змінили курс.

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • Ощадбанк — 36,70 грн (+0,10) — 37,65 (+0,05) грн;
  • Радабанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,35 грн (-0,05);
  • ТАСкомбанк — 36,90 (-0,20) грн — 37,50 (-0,10) грн;
  • Укрексімбанк — 36,75 грн (-0,10)  — 37,55 грн (-0,10);
  • Sense bank  — 36,55 (+0,15) грн — 37,35 (-0,05) грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро подорожчало на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15 — 37,23 грн. Євро у купівлі коштує 40,85 грн, у продажу — 41,03 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,53 (+0,35 коп.) та 40,92 грн (+0,35 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

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