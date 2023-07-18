Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Курс валют на 19 липня: в Україні активно дешевшає долар arrow

Курс валют на 19 липня: в Україні активно дешевшає долар

18 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 19 липня — в Україні дешевшає долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар активно дешевшає, а євро — дорожчає. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Читайте також:

Курс долара на 19 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,14 гривні. У купівлі — 36,66 (-0,013) грн, у продажу — 37,35 (-0,031). Євро коштує у купівлі 40,97 (+0,09) грн, у продажу — 41,93 грн (+0,010).

  • ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 36,70 грн (+0,05) — 37,70 грн;
  • Укрексімбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;
  • Sense bank  — 36,55 грн — 37,25 (-0,05) грн;
  • Правекс-Банк — 36,80 грн (-0,05) — 37,20 грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,40 (-0,10) грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дешевше 37,08-37,17 грн. Євро у купівлі коштує дорожче 41,33 грн, у продажу — 41,51 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,07 (+0,05 коп.) та 41,48 грн (+0,04 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, український бізнес у липні поліпшив прогнози щодо рівня виробництва, інфляції, а також щодо курсу валют на 2023 рік. Побільшало респондентів, які впевнені, що курс цього року не перевищить 40 грн/$.

Також ми писали, що фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз