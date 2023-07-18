Курс валют на 19 липня — в Україні дешевшає долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку долар активно дешевшає, а євро — дорожчає. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 19 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,14 гривні. У купівлі — 36,66 (-0,013) грн, у продажу — 37,35 (-0,031). Євро коштує у купівлі 40,97 (+0,09) грн, у продажу — 41,93 грн (+0,010).

ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,70 грн (+0,05) — 37,70 грн;

Укрексімбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,25 (-0,05) грн;

Правекс-Банк — 36,80 грн (-0,05) — 37,20 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,40 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дешевше 37,08-37,17 грн. Євро у купівлі коштує дорожче 41,33 грн, у продажу — 41,51 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,07 (+0,05 коп.) та 41,48 грн (+0,04 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, український бізнес у липні поліпшив прогнози щодо рівня виробництва, інфляції, а також щодо курсу валют на 2023 рік. Побільшало респондентів, які впевнені, що курс цього року не перевищить 40 грн/$.

Також ми писали, що фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.