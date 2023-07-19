Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Курс валют на 20 липня: в яких банках долар різко подешевшав arrow

Курс валют на 20 липня: в яких банках долар різко подешевшав

19 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 20 липня — в яких банках долар різко подешевшав
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку гривня міцніє щодо долара, і слабне — щодо євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Читайте також:

Курс долара на 20 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,13 (-0,005) гривні. У купівлі — 36,64 (-0,014) грн, у продажу — 37,34 (-0,008). Євро коштує у купівлі 40,98 (+0,015) грн, у продажу — 41,92 грн (-0,015).

  • ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 36,55 грн (-0,15) — 37,60 грн (-0,10);
  • Укрексімбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;
  • Оптимальний  — 37,10 грн (-0,03) — 37,17 (-0,08) грн;
  • Правекс-Банк — 36,80 грн — 37,20 грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 (-0,10) грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дорожче на кілька копійок — 37,10-37,19 грн. Євро також коштує більше — у купівлі 41,40 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,01 (-0,05 коп.) та 41,42 грн (-0,04 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, НБУ вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що український бізнес у липні поліпшив прогнози щодо рівня виробництва, інфляції, а також щодо курсу валют на 2023 рік. Побільшало респондентів, які впевнені, що курс цього року не перевищить 40 грн/$.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на економіку України

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз