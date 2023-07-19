Курс валют на 20 липня — в яких банках долар різко подешевшав

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку гривня міцніє щодо долара, і слабне — щодо євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 20 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,13 (-0,005) гривні. У купівлі — 36,64 (-0,014) грн, у продажу — 37,34 (-0,008). Євро коштує у купівлі 40,98 (+0,015) грн, у продажу — 41,92 грн (-0,015).

ПриватБанк — 36,55 грн (-0,05) — 37,15 грн (-0,05);

Ощадбанк — 36,55 грн (-0,15) — 37,60 грн (-0,10);

Укрексімбанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,55 (-0,05) грн;

Оптимальний — 37,10 грн (-0,03) — 37,17 (-0,08) грн;

Правекс-Банк — 36,80 грн — 37,20 грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дорожче на кілька копійок — 37,10-37,19 грн. Євро також коштує більше — у купівлі 41,40 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,01 (-0,05 коп.) та 41,42 грн (-0,04 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, НБУ вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що український бізнес у липні поліпшив прогнози щодо рівня виробництва, інфляції, а також щодо курсу валют на 2023 рік. Побільшало респондентів, які впевнені, що курс цього року не перевищить 40 грн/$.