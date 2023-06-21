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Курс валют на 22 червня: у яких банках долар подешевшав

21 червня 2023 21:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 22 червня — у яких банках долар подешевшав
Відділення фінустанови "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 22 червня. Деякі банки вирішили продавати долар ще дешевше.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 22 червня

Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,6 гривні (-0,03). Долар у купівлі — 36,71 гривні (-0,08), у продажу — 37,36 (+0,003).

Пропозиції банків

Державний ПриватБанк не змінював курс долара. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.  

Ощадбанк виставив курс американської валюти без змін на рівні 36,55 гривні, продає за 37,45 гривні.

Радабанк купує валюту за 36,85 (-0,15)., продає за 37,25 гривні (-0,05). 

Оптимальний — долар коштує у купівлі 37,12 гривні (-0,036), у продажу — 37,21 гривні (-0,037). 

Укрексімбанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,60 (-0,05), у купівлі — 37,30 гривні (-0,05).

У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,70, у продажу — 37,30(-0,10).

Sense bank виставив курс долара у продажу на рівні 36,90 (+0,05), у купівлі — 37,35 гривні (+0,05).

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта майже не змінилась, а та європейська втратила кілька копійок. Долар торгується на рівні 37,28−37,29 грн, євро — 40,60−40,86.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 22 червня у купівлі на рівні 39,91 (-0,01) та 40,31 грн — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, в Україні триває поступова політика валютної лібералізації. Цього разу регулятор надав право резидентам робити грошові перекази за кордон для розрахунку за зовнішніми кредитами.

Також ми писали, що Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть. 

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