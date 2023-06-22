Курс валют на 23 червня: де купувати долар найвигідніше
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 23 червня. Деякі банки пропонують купувати долар більш вигідно.
Про це свідчать дані моніторингу порталу Kurs.
Курс долара на 23 червня
Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,20 гривні (-0,032). Долар у купівлі — 36,65 гривні (-0,058), у продажу — 37,37 (+0,009).
Пропозиції банків
Державний ПриватБанк курс долара не змінював. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.
Ощадбанк виставив курс американської валюти без змін на рівні 36,55 гривні, продає за 37,45 гривні.
У ПУМБ долар коштує у купівлі 37,75 гривні, у продажу — 37,50 гривні.
Радабанк купує валюту за 36,85, продає за 37,20 гривні (-0,05).
Оптимальний — долар коштує у купівлі 37,16 гривні (+0,031), у продажу — 37,25 гривні (+0,032).
Укрексімбанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,50 (-0,10), у купівлі — 37,30 гривні.
У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,70, у продажу — 37,30(+0,10).
Sense bank виставив курс долара у продажу на рівні 36,45 (-0,45), у купівлі — 37,25 гривні (-0,10).
Долар в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта подешевшала. Долар торгується на рівні 36,80−37,30 грн, євро коштує 40,30−40,90.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 23 червня у купівлі на рівні 40,16 (+0,20) та 40,55 грн (+0,20) — у продажу.
Також ми писали, що Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.