Курс валют на 23 червня — де купувати долар найвигідніше

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 23 червня. Деякі банки пропонують купувати долар більш вигідно.

Про це свідчать дані моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 23 червня

Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,20 гривні (-0,032). Долар у купівлі — 36,65 гривні (-0,058), у продажу — 37,37 (+0,009).

Пропозиції банків

Державний ПриватБанк курс долара не змінював. Коштує у купівлі 36,75 гривні, у продажу — 37,25 гривні.

Ощадбанк виставив курс американської валюти без змін на рівні 36,55 гривні, продає за 37,45 гривні.

У ПУМБ долар коштує у купівлі 37,75 гривні, у продажу — 37,50 гривні.

Радабанк купує валюту за 36,85, продає за 37,20 гривні (-0,05).

Оптимальний — долар коштує у купівлі 37,16 гривні (+0,031), у продажу — 37,25 гривні (+0,032).

Укрексімбанк виставив курс долара у продажу на рівні 36,50 (-0,10), у купівлі — 37,30 гривні.

У Райффайзен Банку долар у купівлі коштує 36,70, у продажу — 37,30(+0,10).

Sense bank виставив курс долара у продажу на рівні 36,45 (-0,45), у купівлі — 37,25 гривні (-0,10).

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта подешевшала. Долар торгується на рівні 36,80−37,30 грн, євро коштує 40,30−40,90.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 23 червня у купівлі на рівні 40,16 (+0,20) та 40,55 грн (+0,20) — у продажу.

Також ми писали, що Національний банк України послабив деякі валютні обмеження. Українські позичальники зможуть погасити деякі свої зобов’язання.