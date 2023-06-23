Курс валют на 24 червня — низка банків продають долар значно дешевше

Відділення державної фінустанови "Ощадбанк". Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) виставив офіційний курс валют на 24 червня. На готівковому ринку спостерігається певне затишшя.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Зокрема, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,23 гривні. Долар у купівлі — 36,61 гривні (-0,048), у продажу — 37,36 (-0,006).

Курс у банках

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Ощадбанк — 36,35(-0,20) грн — 37,25(-0,20);

Правекс Банк — 36,35 грн (-0,10) — 37,25 грн(-0,05);

Райффайзен — 36,70 грн — 37,45 (+0,10) грн;

ОТП Банк — 36,65 (-0,25) грн — 37,20 (-0,10) грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Долар в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта практично не змінилась, європейська подорожчали на кілька копійок. Долар торгується на рівні 37,25−37,30 грн, євро — 40,80−40,98.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти на 21 червня у купівлі на рівні 39,81 (+0,35) та 40,20 грн (+0,37) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Також ми писали, що в Україні триває поступова політика валютної лібералізації. Цього разу регулятор надав право резидентам робити грошові перекази за кордон для розрахунку за зовнішніми кредитами.