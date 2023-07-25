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Курс валют на 26 липня: долар підскочив у ціні у банках та обмінниках

25 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 26 липня — долар підскочив у ціні у банках та обмінниках
ПриватБанк у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар підвищився у вартості. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 26 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,32 гривні (+0,096). У купівлі — 36,73 (+0,077) грн, у продажу — 37,45 (+0,073). Євро коштує у купівлі 40,77 (+0,017) грн, у продажу — 41,74 грн (-0,013).

  • ПриватБанк — 36,60 грн (+0,05) — 37,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (+0,30)— 37,55 грн (+0,15);
  • Правексбанк — 36,85 грн (+0,15) — 37,40 (+0,15) грн;
  • Укрексімбанк — 36,80 грн (+0,10) — 37,60 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн (+0,20);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дещо дорожче: 37,29-37,39 грн. Євровалюта також додала незначно у купівлі — до 41,45 грн, у продажу — 41,60 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,32 (-0,20 коп.) та 40,72 грн (-0,20 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, експерти прогнозують коливання на українському валютному ринку поточного тижня. Причиною може стати ймовірне зниження Національним банком України (НБУ) ключової відсоткової ставки.

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