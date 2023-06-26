Курс валют на 27 червня — у банках та обмінниках подорожчали долар та євро

Курс валют на 27 червня: у банках та обмінниках підскочили долар та євро
В Україні на готівковому ринку дорожчають долар та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валюта на 27 червня.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 27 червня
За цією інформацією, долар у середньому коштує 37,23 гривні (+0,005). У купівлі — 36,68 грн (+0,06), у продажу — 37,38 (+0,01). Українські фінустанови також оновили курс, зокрема, у деяких з них долар подорожчав.
- ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
- Правекс Банк — 36,50 грн (+0,15) — 37,30 грн (+0,05);
- ОТП Банк — 36,65 грн — 37,25 (+0,05) грн;
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,45 грн;
- Ощадбанк — 36,45 (+0,10) грн — 37,45 (+0,20);
- Акордбанк — 36,75 (+0,25) грн — 37,55 (+0,05);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар та євро торгуються на кілька копійок дорожче. Американська валюта у ціновому коридорі 37,30 — 37,31 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 41,02.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,90 (+0,09 коп.) та 40,29 грн (+0,09 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
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Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.
Також ми писали, що НБУ прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.