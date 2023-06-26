Курс валют на 27 червня — у банках та обмінниках подорожчали долар та євро

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку дорожчають долар та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валюта на 27 червня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 27 червня

За цією інформацією, долар у середньому коштує 37,23 гривні (+0,005). У купівлі — 36,68 грн (+0,06), у продажу — 37,38 (+0,01). Українські фінустанови також оновили курс, зокрема, у деяких з них долар подорожчав.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Правекс Банк — 36,50 грн (+0,15) — 37,30 грн (+0,05);

ОТП Банк — 36,65 грн — 37,25 (+0,05) грн;

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,45 грн;

Ощадбанк — 36,45 (+0,10) грн — 37,45 (+0,20);

Акордбанк — 36,75 (+0,25) грн — 37,55 (+0,05);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро торгуються на кілька копійок дорожче. Американська валюта у ціновому коридорі 37,30 — 37,31 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 41,02.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,90 (+0,09 коп.) та 40,29 грн (+0,09 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що НБУ прокоментував новину, яка сколихнула інтернет-простір, про те, що українські банки нібито зобов'язані звітувати про всі платежі громадян. В регуляторі наголосили, що зазначена інформація не відповідає дійсності.