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Курс валют на 28 червня: долар та євро дорожчають

27 червня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 28 червня — долар та євро дорожчають
Американська валюта на касі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському на готівковому ринку продовжує дорожчати валюта. Національний банк України (НБУ) також оновив курс долара та євро на 28 червня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 28 червня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,26 гривні (+0,037). У купівлі — 36,68 грн (+0,03), у продажу — 37,40 (+0,024). Більшість українських баків також підвищили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • Правекс Банк — 36,55 грн (+0,05) — 37,40 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 36,60 (+0,15) грн — 37,50 (+0,05);
  • Акордбанк — 36,75 (+0,25) грн — 37,55 (+0,05);
  • Укрексімбанк — 36,65 (+0,05) грн — 37,40 (+0,05);
  • Оптимальний — 37,22 грн (+0,03) — 37,30 (+0,03);
  • Райффайзен Банк — 36,50 грн (-0,20) — 37,45 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро торгуються на кілька копійок дорожче. Американська валюта у ціновому коридорі 37,24 — 37,32 гривні. Євро у купівлі коштує 40,89,  у продажу — 41,06.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,09 (+0,19 коп.) та 40,49 грн (+0,20 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

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