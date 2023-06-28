Курс валют на 29 червня — у банках та в обмінниках гривня девальвує

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 29 червня. На готівковому ринку гривня девальвує.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

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Курс долара на 29 червня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,27 гривні. У купівлі — 36,76 грн (+0,06), у продажу — 37,48 (+0,05). Більшість українських банків також підвищили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Правекс Банк — 36,70 грн (+0,15) — 37,45 грн (+0,05);

Ощадбанк — 36,70 (+0,10) грн — 37,70 (+0,20);

Sense bank — 36,55 (+0,10) грн — 37,40 (+0,10);

Укрексімбанк — 36,80 (+0,15) грн — 37,60 (+0,15);

Оптимальний — 37,23 грн (+0,002) — 37,30 (+0,003);

Райффайзен Банк — 36,65 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро торгуються на кілька копійок дорожче. Американська валюта у ціновому коридорі — 37,37-37,40 гривні. Євро у купівлі коштує 40,91, у продажу — 41,17.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,97 (-0,12 коп.) та 40,36 грн (-0,13 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.