Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Курс валют на 29 червня: гривня девальвує у банках та в обмінниках arrow

Курс валют на 29 червня: гривня девальвує у банках та в обмінниках

28 червня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 29 червня — у банках та в обмінниках гривня девальвує
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 29 червня. На готівковому ринку гривня девальвує.

Це випливає з даних моніторингу порталу Kurs.

Читайте також:

Курс долара на 29 червня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,27 гривні. У купівлі — 36,76 грн (+0,06), у продажу — 37,48 (+0,05). Більшість українських банків також підвищили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Правекс Банк — 36,70 грн (+0,15) — 37,45 грн (+0,05);
Ощадбанк — 36,70 (+0,10) грн — 37,70 (+0,20);
Sense bank — 36,55 (+0,10) грн — 37,40 (+0,10);
Укрексімбанк — 36,80 (+0,15) грн — 37,60 (+0,15);
Оптимальний — 37,23 грн (+0,002) — 37,30 (+0,003);
Райффайзен Банк — 36,65 грн (+0,15) — 37,55 грн (+0,10);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро торгуються на кілька копійок дорожче. Американська валюта у ціновому коридорі — 37,37-37,40 гривні. Євро у купівлі коштує 40,91,  у продажу — 41,17.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,97 (-0,12 коп.) та 40,36 грн (-0,13 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз