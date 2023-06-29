Курс валют на 30 червня — у банках підскочив долар

Іноземна валюта на касі. Фото: google.com

В Україні на готівковому ринку дорожчає долар. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют на 30 червня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 30 червня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,27 гривні. У купівлі — 36,75 грн, у продажу — 37,47. Низка українських банків підвищили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

Ідея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,70 грн (+0,10);

Ощадбанк — 36,90 (+0,20) грн — 37,75 (+0,05);

Кредобанк — 37,05 (+0,05) грн — 37,54 (+0,09);

Акордбанк — 36,80 (+0,10) грн — 37,60 (+0,10);

Оптимальний — 37,21 грн (+0,002) — 37,30 (+0,009);

Райффайзен Банк — 36,70 грн (+0,05) — 37,60 грн (+0,05);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро практично не змінилися у ціні. Американська валюта — 37,37-37,39 гривні. Євро у купівлі коштує 40,93, у продажу — 41,15.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,99 (-0,01 коп.) та 40,38 грн (-0,01 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.