Курс валют на 30 червня: у банках підскочив долар
В Україні на готівковому ринку дорожчає долар. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют на 30 червня.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 30 червня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,27 гривні. У купівлі — 36,75 грн, у продажу — 37,47. Низка українських банків підвищили курс.
ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
Ідея Банк — 37,00 грн (+0,10) — 37,70 грн (+0,10);
Ощадбанк — 36,90 (+0,20) грн — 37,75 (+0,05);
Кредобанк — 37,05 (+0,05) грн — 37,54 (+0,09);
Акордбанк — 36,80 (+0,10) грн — 37,60 (+0,10);
Оптимальний — 37,21 грн (+0,002) — 37,30 (+0,009);
Райффайзен Банк — 36,70 грн (+0,05) — 37,60 грн (+0,05);
ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах долар та євро практично не змінилися у ціні. Американська валюта — 37,37-37,39 гривні. Євро у купівлі коштує 40,93, у продажу — 41,15.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,99 (-0,01 коп.) та 40,38 грн (-0,01 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.
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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.
Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.