Курс валют на 4 липня — долар та євро упали в ціні

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку продовжують дешевшати долар та євро. Національний банк України (НБУ) також оприлюднив новий курс валют на 4 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 4 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,25 гривні. У купівлі — 36,70 грн (-0,035), у продажу — 37,43 (-0,03). Євро коштує у купівлі 40,26 грн (-0,014), у продажу — 41,17 грн (-0,029). Деякі українські банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

ТАСкомбанк — 36,75 грн (-0,25) — 37,40 грн (-0,20);

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,70;

Кредобанк — 37,00 грн — 37,45 (-0,06);

Акордбанк — 36,70 (-0,10) грн — 37,55 (-0,10);

УкрСиббанк — 36,75 (-005) грн — 37,45 (-0,05);

ОТП Банк — 36,15 грн — 37,25 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро практично не змінились. Американська валюта коштує 37,22-37,30 гривні. Євро у купівлі коштує 40,80, у продажу — 40,95.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,90 (-0,01 коп.) та 40,28 грн (-0,03 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, в Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток через термінальні мережі. Тепер клієнтам для ідентифікації необхідно буде вносити додаткову інформацію.

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.