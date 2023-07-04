Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро arrow

Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро

4 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 5 липня — скільки коштують долар та євро
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку долар та євро надалі знижуються у вартості. Національний банк України (НБУ) також оприлюднив новий курс валют на 5 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

Читайте також:

Курс валют на 5 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,19 гривні (-0,05). У купівлі — 36,70 грн, у продажу — 37,43 (-0,08). Євро коштує у купівлі 40,29 грн (+0,02), у продажу — 41,17 грн (-0,001). Деякі українські банки опустили курс. 

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,75 грн (-0,25) — 37,40 грн (-0,20);
  • Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65 (-0,05);
  • Кредобанк — 36,98 грн (-0,02) — 37,42 (-0,03);
  • Правекс-Банк — 37,00 (+0,25) грн — 37,35 (-0,10);
  • УкрСиббанк — 36,80 (+005) грн — 37,50 (+0,05);
  • Оптимальний — 37,14 грн (-0,05) — 37,24 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро подешевшали на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15-37,27 гривні. Євро у купівлі — 40,71, у продажу — 40,80.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,85 (-0,04 коп.) та 40,25 грн (-0,05 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз