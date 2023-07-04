Курс валют на 5 липня — скільки коштують долар та євро

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку долар та євро надалі знижуються у вартості. Національний банк України (НБУ) також оприлюднив новий курс валют на 5 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют на 5 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,19 гривні (-0,05). У купівлі — 36,70 грн, у продажу — 37,43 (-0,08). Євро коштує у купівлі 40,29 грн (+0,02), у продажу — 41,17 грн (-0,001). Деякі українські банки опустили курс.

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;

ТАСкомбанк — 36,75 грн (-0,25) — 37,40 грн (-0,20);

Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65 (-0,05);

Кредобанк — 36,98 грн (-0,02) — 37,42 (-0,03);

Правекс-Банк — 37,00 (+0,25) грн — 37,35 (-0,10);

УкрСиббанк — 36,80 (+005) грн — 37,50 (+0,05);

Оптимальний — 37,14 грн (-0,05) — 37,24 (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро подешевшали на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15-37,27 гривні. Євро у купівлі — 40,71, у продажу — 40,80.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,85 (-0,04 коп.) та 40,25 грн (-0,05 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що за даними Нацбанку, в Україні минулого місяця суттєво зріс попит на іноземну готівкову валюту. Банки загалом завезли в країну 823 мільйони доларів.