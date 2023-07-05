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Курс валют на 6 липня: в Україні стрімко дешевшає долар

5 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 6 липня — в Україні стрімко дешевшає долар
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку продовжують стрімко дешевшати долар та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют на 6 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 6 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,68 грн (-0,03), у продажу — 37,38 (-0,05). Євро коштує у купівлі 40,23 грн (-0,07), у продажу — 41,14 грн (-0,04). Деякі українські банки опустили курс.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,80 грн (-0,15) — 37,40 грн (-0,15);
  • Ощадбанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,60 (-0,05);
  • Кредобанк — 36,77 грн (-0,21) — 37,34 (-0,08);
  • Акордбанк — 36,65(-0,05) грн — 37,45 (-0,05);
  • УкрСиббанк — 36,75 (-0,05) грн — 37,45 (-0,05);
  • ОТП Банк — 36,15 грн — 37,20 (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар та євро подешевшали майже на 10 копійок. Американська валюта коштує 37,14-37,23 гривні. Євро у купівлі коштує 40,70, у продажу — 40,82.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,83 (-0,03 коп.) та 40,22 грн (-0,03 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні заборонять анонімне поповнення банківських карток через термінальні мережі. Тепер клієнтам для ідентифікації необхідно буде вносити додаткову інформацію.

Також НБУ може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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