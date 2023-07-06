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Курс валют на 7 липня: на ринку чергові коливання

6 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 7 липня — на ринку чергові коливання
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку після сталого зниження долара та євро деякі банки підвищили ціни. Національний банк України (НБУ) також оприлюднив новий курс валют на 7 липня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют на 7 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,17 гривні. У купівлі — 36,69 грн, у продажу — 37,39. Євро коштує у купівлі 40,29 грн, у продажу — 41,18 грн.

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,25 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,90 грн (+0,10) — 37,50 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 36,75 грн (+0,05) — 37,65;
  • Кредобанк — 36,96 грн (+0,19) — 37,43 (+0,09);
  • Правекс-Банк — 36,75 (+0,15) грн — 37,25;
  • Укрексімбанк — 36,55 (-005) грн — 37,35 (-0,05);
  • Оптимальний — 37,13 грн (+0,025) — 37,21 (+0,011);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,60 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах долар — майже незмінний, а євро подешевшало на кілька копійок. Американська валюта коштує 37,15-37,22 гривні. Євро у купівлі — 40,63, у продажу — 40,78.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,81 (-0,02 коп.) та 40,20 грн (-0,02 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

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Нагадаємо, Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

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