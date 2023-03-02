Курс валют — скільки офіційно коштують долар та євро

Курс євро знизився на декілька копійок

2 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 38,64. Показник нижчий, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс валют НБУ

За цією інформацією, національна валюта відносно долара залишається на тому ж рівні — 36,56

1 лютого НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,82 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,84, у продажу — 38,99 гривні. Євро купують за 40,95, а продають за 41,19.

Курс долара в банках

Приватбанк" — 38,40 грн – 38,90 грн;

"Ощадбанк" — 38,00 грн – 39,75 грн;

"Укрексімбанк" — 38,40 грн – 39,40 грн;

"Райффайзен" — 38,00 грн – 39,00 грн;

ПУМБ - 38,50 грн — 39,25 грн.

Нагадаємо, на думку економістів, в Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.