Курс валют — скільки офіційно коштують долар та євро

Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро
2 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської валюти на рівні 38,64. Показник нижчий, ніж було попереднього банківського дня.
Про це свідчать дані НБУ.
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Офіційний курс валют НБУ
За цією інформацією, національна валюта відносно долара залишається на тому ж рівні — 36,56
1 лютого НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 38,82 гривні за євро.
Курс валют в обмінниках
В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,84, у продажу — 38,99 гривні. Євро купують за 40,95, а продають за 41,19.
Курс долара в банках
Приватбанк" — 38,40 грн – 38,90 грн;
"Ощадбанк" — 38,00 грн – 39,75 грн;
"Укрексімбанк" — 38,40 грн – 39,40 грн;
"Райффайзен" — 38,00 грн – 39,00 грн;
ПУМБ - 38,50 грн — 39,25 грн.
Нагадаємо, на думку економістів, в Україні на початку весни на валютному ринку очікується зміцнення гривні через традиційні сезонні фактори. Тому громадянам в цей період найвигідніше інвестувати у долар.