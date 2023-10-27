Monobank оприлюднив статистику втрат грошей на біржах клієнтами

Мобільний застосунок. Фото: Monobank

Клієнти української фінустанови Monobank щомісяця втрачають мільйони на "неіснуючих біржах". У жовтні побили власний рекорд — 6 мільйонів гривень.

Про це повідомив один із співзасновників банку Олег Гороховський.

Читайте також:

"Легкі гроші" в Україні

За його словами, серед українців на тлі війни бажання заробити "легкі гроші" неухильно зростає.

Він нагадав, що раніше оприлюднив статистику щодо шахрайства за картками Monobank з березня по липень 2023 року. Тоді клієнти банку віддавали "брокерам і біржам" приблизно по 3 мільйони гривень щомісяця.

Нині за 15 днів жовтня "біржі" отримали 6 мільйонів гривень. Очікується, що сумарно у жовтні цей обсяг може сягнути 8-9 мільйонів гривень.

"Я вже навіть трохи збентежений. Нам дуже складно захистити "інвестора", який сам, у здоровому глузді, надсилає гроші на неіснуючу біржу, яка являє собою номер картки фізособи в якомусь українському банку. Як їм пояснити, що так робити не треба?!" — повідомив Гороховський.

Джерело: Monobank

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) попереджає громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Останнім часом зросла кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку, під час яких просять уточнити секретну інформацію карток.

Також ми писали, що в Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 млн грн. Така сума була списана із банківських рахунків українців.