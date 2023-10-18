Бізнес у медичній сфері — які компанії в Україні мають найбільший виторг

Медичний заклад. Фото: Unplush

В Україні оприлюднили рейтинг медичних компаній за отриманим виторгом від ведення бізнесу. Топ-10 підприємств у сфері охорони здоров'я потрапили до Індексу Опендатабота.

Про це інформує Opendatabot.

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Список Індексу Opendatabot

Лідирує серед найкращих компаній за виторгом у медичні сфері — Центр червоного хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації, виторг якого становить 2,18 млрд гривень.

На другому місці рейтингу — мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" — 1,33 млрд гривень.

Замикає трійку лідерів з доходом у 1,31 млрд гривень — Медичний центр "Добробут-Поліклініка".

Джерело: Opendatabot

Також до ТОП-10 кращих компаній у сфері охорони здоров'я потрапили:

Медлабораторія "Діла" — 1,27 млрд гривень;

Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпровської міськради — 930,1 млн гривень;

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова Дніпровської міської ради — 815,42 млн гривень;

Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади 653,4 млн гривень;

Дім Медицини — 599,89 млн гривень;

Медлабораторія "Смартлаб" — 590,96 мл гривень;

Експрес Аптека — 55,27 мл гривень.

Джерело: Opendatabot

Індекс Opendatabot є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії бізнесу, що ґрунтується на даних із державних реєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінзвітності підприємств, інформації про зв’язки з РФ, санкційні списки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот опублікував Індекс найкращих компаній за виторгом у сфері ресторанного та готельного бізнесу. Очолила список американська компанія McDonald's.

Також оприлюднено Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".