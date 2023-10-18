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Мільярдні доходи: свіжий рейтинг медкомпаній за виторгом

18 жовтня 2023 10:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес у медичній сфері — які компанії в Україні мають найбільший виторг
Медичний заклад. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні оприлюднили рейтинг медичних компаній за отриманим виторгом від ведення бізнесу. Топ-10 підприємств у сфері охорони здоров'я потрапили до Індексу Опендатабота.

Про це інформує Opendatabot.

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Список Індексу Opendatabot

Лідирує серед найкращих компаній за виторгом у медичні сфері — Центр червоного хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації, виторг якого становить 2,18 млрд гривень.

На другому місці рейтингу — мережа медичних лабораторій "Сінево Україна" — 1,33 млрд гривень.

Замикає трійку лідерів з доходом у 1,31 млрд гривень — Медичний центр "Добробут-Поліклініка".

 

медичні лабораторії та лікарні
Джерело: Opendatabot

Також до ТОП-10 кращих компаній у сфері охорони здоров'я потрапили:

  • Медлабораторія "Діла" — 1,27 млрд гривень;
  • Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпровської міськради — 930,1 млн гривень;
  • Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова Дніпровської міської ради — 815,42 млн гривень;
  • Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади 653,4 млн гривень;
  • Дім Медицини — 599,89 млн гривень;
  • Медлабораторія "Смартлаб" — 590,96 мл гривень;
  • Експрес Аптека — 55,27 мл гривень.

 

медичні лабораторії та лікарні
Джерело: Opendatabot

Індекс Opendatabot є аналітичним інструментом для оцінки реального стану та географії бізнесу, що ґрунтується на даних із державних реєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінзвітності підприємств, інформації про зв’язки з РФ, санкційні списки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Опендатабот опублікував Індекс найкращих компаній за виторгом у сфері ресторанного та готельного бізнесу. Очолила список американська компанія McDonald's.

Також оприлюднено Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

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