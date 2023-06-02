Топ вживаних автомобілів 2023 року в Україні: моделі і ціни

Мільйон за колеса: які вживані автомобілі найбільше купують українці в 2023 році
Незважаючи на війну автомобільний ринок України продовжує працювати і навіть потроху оговтується від кризи. Це стосується як ринку нових автомобілів, про які ми писали раніше, так і продажів вживаних авто.
Новини.LIVE розповідають, як змінився ринок вживаних авто в Україні в 2023 році.
Трохи статистики
Російське вторгнення завдало болючого удару по українській економіці, що не могло не вплинути на ринок авто. За даними "Інституту досліджень авторинку" продажі автомобілів з пробігом у 2022 році просіли на 24,7% порівняно з 2021 роком.
Проте експерти зазначають, що враховуючи обставини такі показники можна вважати успішними. Головне, що ринок продовжує жити. Тим більше, що 2021 рік виявився найуспішнішим в історії українського авторинку.
Найбільше просідання ринку закономірно відбулось у березні 2022 року — лише близько 300 угод купівлі-продажу. Проте вже в квітні динаміка різко пішла вгору. Продажі активізувались завдяки впровадженню так званого "нульового" розмитнення. Пік продажів вживаних автомобілів було досягнуто у вересні (79 тис. угод купівлі-продажу). Згодом ринок стабілізувався на позначці близько 70 тисяч.
Лідером продажів вживаних авто за підсумками 2022 року став бренд Volkswagen. Українці уклали 90,2 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,7% від загальної кількості.
Російський ВАЗ стали купувати менше, ніж у 2021 році — частка від загальної кількості угод знизилася з 10,1% до 6,9%. Проте це не завадило автомобілям ВАЗ опинитися на другому місці за продажами в 2022 році — 48,9 тис. угод.
Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%; 39,1 тис. шт.), а четверте — Skoda з часткою 5,5% (39,1 тис.шт.). На п’ятому місці розмістилася Toyota (5,2%; 36,7 тис. угод).
Які автомобілі купують українці в 2023 році
У січні 2023 року рекордно знизився імпорт вживаних автомобілів. Менше авто, привезених з-за кордону, реєстрували лише на початку російського вторгнення у березні 2022 року та в "ковідному" квітні 2020 року.
Скорочення імпорту відбувалося з липня 2022 року, з моменту скасування так званого нульового розмитнення. Для порівняння, на його піку, у травні 2022 року, імпортовані авто з пробігом складали понад 64% від ринку продажів.
З початку 2023 року на українському ринку вживаних авто лідирують три бренди. Це стосується як продажу імпортованих автомобілів з пробігом, так і продажів авто на внутрішньому ринку.
Щоправда лідери в двох випадках відрізняються. У першій трійці лідерів продажів на внутрішньому ринку - Volkswagen, Renault та російській ВАЗ. А серед імпортованих авто з пробігом найбільше купують Volkswagen, Renault та Skoda.
При цьому Volkswagen від початку року зберігає лідерство. Російський ВАЗ з другої сходинки на початку року спустився на третю у березні за продажами на внутрішньому ринку.
Обігнали ВАЗ автомобілі Renault, які з березня посідають другу сходинку продажів на внутрішньому ринку вживаних автомобілів.
У квітні перша п'ятірка брендів у рейтингу продажів вживаних автомобілів на внутрішньому ринку виглядає так:
- Volkswagen — 9,6 тис. угод купівлі-продажу, що складає 12,3% від загальної кількості.
- Renault — 4,7 тис. (6%);
- ВАЗ — 4,4 тис. (5,6%);
- Skoda — 2 тис. (5,4%);
- Toyota — 4,2 тис. (5,4%).
Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, квітень 2023 року
Якщо говорити конкретно про моделі, які продаються на внутрішньому ринку, то у квітні лідером продажів був Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На другому місці — Daewoo Lanos (2,5 тис. угод). Слід зазначити, що у статистику зараховуються всі його модифікації, у тому числі Sens. На третьому місці розташувалася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).
Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).
У квітні перша п'ятірка брендів у рейтингу продажів імпортованих автомобілів з пробігом виглядає так:
- Volkswagen — 3 тис. (19,7%);
- Renault — 1,8 тис. (12,1%);
- Skoda — 1,2 тис. (7,8%);
- Nissan — 1,1 тис. (6,8%);
- Ford — 1 тис. (6,4%).
Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, квітень 2023 року
Тут найбільш популярними моделями є Volkswagen Golf (1,1 тис.), на другому місці розмістилася Skoda Octavia (745 шт.), на третьому — Renault Megane (714 шт.).
Вживаний Volkswagen Passat (656 шт.) за підсумками квітня зайняв четверте місце. Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (549 шт.).
Ціни на найпопулярніші авто з пробігом в Україні
Один з лідерів ринку авто з пробігом — Volkswagen Passat — залежно від року випуску і стану може коштувати більше мільйона гривень.
Volkswagen Golf, який є лідером серед імпортованих вживаних легковиків в Україні, може коштувати до мільйона гривень.
Daewoo Lanos, залежно від року випуску і стану, може коштувати більше 200 тис. гривень.
Ціни на Skoda Octavia на українському ринку вживаних автомобілів можуть доходити до майже 1,5 млн грн.
Ціни на Renault Megane також можуть доходити до мільйона гривень. А от Renault Scenic можна купити трохи дешевше, ціни на цю модель доходять до 700 тис. грн.