Топ вживаних автомобілів 2023 року в Україні: моделі і ціни

Дівчина в автомобілі. Джерело: avto.pro

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну автомобільний ринок України продовжує працювати і навіть потроху оговтується від кризи. Це стосується як ринку нових автомобілів, про які ми писали раніше, так і продажів вживаних авто.

Новини.LIVE розповідають, як змінився ринок вживаних авто в Україні в 2023 році.

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Трохи статистики

Російське вторгнення завдало болючого удару по українській економіці, що не могло не вплинути на ринок авто. За даними "Інституту досліджень авторинку" продажі автомобілів з пробігом у 2022 році просіли на 24,7% порівняно з 2021 роком.

Проте експерти зазначають, що враховуючи обставини такі показники можна вважати успішними. Головне, що ринок продовжує жити. Тим більше, що 2021 рік виявився найуспішнішим в історії українського авторинку.

Найбільше просідання ринку закономірно відбулось у березні 2022 року — лише близько 300 угод купівлі-продажу. Проте вже в квітні динаміка різко пішла вгору. Продажі активізувались завдяки впровадженню так званого "нульового" розмитнення. Пік продажів вживаних автомобілів було досягнуто у вересні (79 тис. угод купівлі-продажу). Згодом ринок стабілізувався на позначці близько 70 тисяч.

Лідером продажів вживаних авто за підсумками 2022 року став бренд Volkswagen. Українці уклали 90,2 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,7% від загальної кількості.

Російський ВАЗ стали купувати менше, ніж у 2021 році — частка від загальної кількості угод знизилася з 10,1% до 6,9%. Проте це не завадило автомобілям ВАЗ опинитися на другому місці за продажами в 2022 році — 48,9 тис. угод.

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%; 39,1 тис. шт.), а четверте — Skoda з часткою 5,5% (39,1 тис.шт.). На п’ятому місці розмістилася Toyota (5,2%; 36,7 тис. угод).

Які автомобілі купують українці в 2023 році

У січні 2023 року рекордно знизився імпорт вживаних автомобілів. Менше авто, привезених з-за кордону, реєстрували лише на початку російського вторгнення у березні 2022 року та в "ковідному" квітні 2020 року.

Скорочення імпорту відбувалося з липня 2022 року, з моменту скасування так званого нульового розмитнення. Для порівняння, на його піку, у травні 2022 року, імпортовані авто з пробігом складали понад 64% від ринку продажів.

З початку 2023 року на українському ринку вживаних авто лідирують три бренди. Це стосується як продажу імпортованих автомобілів з пробігом, так і продажів авто на внутрішньому ринку.

Щоправда лідери в двох випадках відрізняються. У першій трійці лідерів продажів на внутрішньому ринку - Volkswagen, Renault та російській ВАЗ. А серед імпортованих авто з пробігом найбільше купують Volkswagen, Renault та Skoda.

При цьому Volkswagen від початку року зберігає лідерство. Російський ВАЗ з другої сходинки на початку року спустився на третю у березні за продажами на внутрішньому ринку.

Обігнали ВАЗ автомобілі Renault, які з березня посідають другу сходинку продажів на внутрішньому ринку вживаних автомобілів.

У квітні перша п'ятірка брендів у рейтингу продажів вживаних автомобілів на внутрішньому ринку виглядає так:

Volkswagen — 9,6 тис. угод купівлі-продажу, що складає 12,3% від загальної кількості. Renault — 4,7 тис. (6%); ВАЗ — 4,4 тис. (5,6%); Skoda — 2 тис. (5,4%); Toyota — 4,2 тис. (5,4%).

Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, квітень 2023 року

Джерело: “Інститут досліджень авторинку”

Якщо говорити конкретно про моделі, які продаються на внутрішньому ринку, то у квітні лідером продажів був Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На другому місці — Daewoo Lanos (2,5 тис. угод). Слід зазначити, що у статистику зараховуються всі його модифікації, у тому числі Sens. На третьому місці розташувалася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).

У квітні перша п'ятірка брендів у рейтингу продажів імпортованих автомобілів з пробігом виглядає так:

Volkswagen — 3 тис. (19,7%); Renault — 1,8 тис. (12,1%); Skoda — 1,2 тис. (7,8%); Nissan — 1,1 тис. (6,8%); Ford — 1 тис. (6,4%).

Найпопулярніші бренди серед імпортованих вживаних легковиків, квітень 2023 року

Джерело: "Інститут досліджень авторинку"

Тут найбільш популярними моделями є Volkswagen Golf (1,1 тис.), на другому місці розмістилася Skoda Octavia (745 шт.), на третьому — Renault Megane (714 шт.).

Вживаний Volkswagen Passat (656 шт.) за підсумками квітня зайняв четверте місце. Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (549 шт.).

Ціни на найпопулярніші авто з пробігом в Україні

Один з лідерів ринку авто з пробігом — Volkswagen Passat — залежно від року випуску і стану може коштувати більше мільйона гривень.

Ціни на Volkswagen Passat на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Volkswagen Golf, який є лідером серед імпортованих вживаних легковиків в Україні, може коштувати до мільйона гривень.

Ціни на Volkswagen Golf на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Daewoo Lanos, залежно від року випуску і стану, може коштувати більше 200 тис. гривень.

Ціни на Daewoo Lanos на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Skoda Octavia на українському ринку вживаних автомобілів можуть доходити до майже 1,5 млн грн.

Ціни на Skoda Octavia на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Renault Megane також можуть доходити до мільйона гривень. А от Renault Scenic можна купити трохи дешевше, ціни на цю модель доходять до 700 тис. грн.

Ціни на Renault Megane на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com