Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки зі зборів

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: Мінфін

Міністерство фінансів хоче, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет. Вони становлять приблизно 19,5% від зборів.

Про це повідомила волонтерка, співзасновниця та віцепрезидентка громадської організації Razom for Ukraine Любов Шипович у Facebook.

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Рішення щодо оподаткування волонтерських зборів обурило волонтерів.

"Бути волонтером в Україні — це вже за замовчуванням бути зобов'язаним і винним. Міністерство оборони не купує "весільні дрони"? Так, це волонтери винні, що не змогли довести доцільність. Купуєте ці весільні дрони самі? Робите один з найбільших зборів на дрони "Люті Пташки"? А податок з цих зборів заплатили — податкова тут як тут", — написала Любов Шипович.

Волонтерка зазначає, що це стосується навіть зареєстрованих волонтерів, які збирають всі чеки за покупки, а також мають запити й акти від військових. Особливо, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік.

В чому головна проблема

Волонтери мають сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору, крім закупівель тієї номенклатури благодійної допомоги, яка визначається переліком, затвердженим Постановою 112 від 2016 року. Основною проблемою волонтерка вважає те, що у даній постанові немає дронів, зокрема FPV, антидронових рушниць, пультів, окулярів, старлінків і ще десятків технологічних товарів, які необхідні військовим.

"Бо для чого нашій армії те, що Міноборони не закуповує. Допомагайте в тих межах, що вам законодавці визначили в 2016 році. Бо ще раптом купите щось таке, що допоможе військовим менше гинути", — обурюється волонтерка.

"Держбюджет дуже сильно постражджає"

Як стверджує Шипович, волонтери приходили до чиновників у Кабмін з проханням внести зміни в 112 Постанову, а саме скасувати оподаткування. За місяць отримали відповідь. Відтак, мінфін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки.

"Мінфін вважає, що державний бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки. А представники Мінфіну вирішили типу пожартувати: "А якщо військові собі пеньюари попросять?". Дуже б хотілось цих урядовців в пеньюарах відправити поближче до передової", — пише Шипович.

Волонтери наголошують, що якщо не внести зміни до Постанови 112, гроші продовжать неефективно йти в чужі кишені, а не українським військовим на передову.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Шевченко та Зінченко організовують благодійний матч на підтримку України. Мета благодійного матчу — зібрати кошти для відбудови Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, зруйнованого окупантами в березні 2022 року.