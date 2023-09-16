Мінімальна зарплата в Польщі зросте вдвічі: чого варто чекати українцям за кордоном

Жінка тримає гроші в руках. Фото: google.com

Мінімальна зарплата в Польщі з початком наступного року зросте вдвічі, що також стосується й українців, які живуть у сусідній країні. Рішення про підвищення ставок ухвалив польський уряд 14 вересня.

Про це повідомляє Yavp.pl.

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Польща прийняла 1,5 млн українців, з яких понад 80% знайшли роботу в цій країні. Багато з них працюють на посадах, які не відповідають їхній кваліфікації, тому їхні заробітки невеликі. Ті, хто отримує навіть мінімальну оплату, можуть очікувати підвищення виплат 2024 року, і українців це стосується так само як і поляків.

Мінімальна зарплата в Польщі зростає вже сьомий рік поспіль, з підвищеннями ставок двічі на рік — 1 січня й 1 липня.

Таким чином 2024 року мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за трудовим договором, складатиме:

з 1 січня 2024 року — 4 242 злотих (36 353 грн) брутто (до відрахувань);

з 1 липня 2024 року – 4 300 злотих (36 850 грн) брутто.

Ті, хто працює з погодинною оплатою праці, із 1 січня отримуватимуть 27,7 злотих (237 грн) брутто, а з 1 липня 2024 року — 28,1 злотих (240 грн) брутто. Проте після різних відрахувань, працівники отримуватимуть менші суми. Так, до прикладу, зарплата нетто з 1 січня 2024 року складе близько 3 222 злотих (27 611 грн), з 1 липня — близько 3 261 злотий (27 945 грн).

Попередньо мінімальну зарплату в Польщі підвищать для 3,6 млн працівників.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Більшість українців шукають безпечний прихисток за кордоном. Чимало виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини. Втім, за останні пів року понад 300 тисяч українців переїхали з Польщі до інших європейських країн.