Зарплати підвищать — яка зараз мінімалка в Україні та за кордоном

Гаманець з грошима. Фото: Unplush

Розмір мінімальної зарплати, замороженої на 2023 рік, можуть підвищити з 6,7 тис. гривень до 8,9 тис. гривень. Це може статися у другому півріччі поточного року.

Прописано це у законопроєкті № 8431, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ).

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Підвищення "мінімалки"

Відповідно до проєкту закону, в країні передбачається зростання рівня "мінімалки":

1 жовтня 2023 року — до 8,91 тис. гривень.

Також було прописане підвищення з 1 квітня та 1 липня 2023 року — до 7,37 тис. гривень та 8,107 тис. гривень відповідно, однак через затягування з ухваленням, очевидно, його не буде.

У разі ухвалення законопроєкту до жовтня, ефект від підвищення відчують більш ніж 1,4 млн українців, які отримують саме такий обсяг грошової винагороди.

Водночас на ринку праці на практиці таке підвищення жодної ролі не грає, адже роботодавці пропонують значно вищі суми за "мінімалку".

За інформацією одного з порталів роботи, середня зарплата в країні становить 17 тис. грн. Мінімальні зарплати — 13 тис. гривень. Зокрема, продавці-консультанти отримують мінімально — 13,5 тис. гривень, кухарі — 16 тис. гривень, водії — 21 тис. гривень, адміністратори — 15 тис. гривень

"Мінімалка" за кордоном

Розмір мінімальної зарплати в Україні значно нижчий, ніж за кордоном — 168 євро при курсі 40 грн/євро. Тоді як в інших країнах мінімальні зарплати такі:

Ірландія — мінімальна зарплата 1,91 тис. євро;

Нідерланди — 1,93 тис. євро.

Бельгія — 1,95 тис. євро;

Німеччина — 1,98 тис. євро;

Люксембург — 2,38 тис. євро;

Проте й податки та ціни в європейських країнах значно вищі.

Більше про зарплати

Нагадаємо, на українському ринку праці продовжує зростати кількість пропозицій роботи, у червні 2023 року загальне число сягнуло 93 тисяч. При цьому збільшилась кількість вакансій для пенсіонерів.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.