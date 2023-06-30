Оренда житла для депутатів ВР — мінус 2,7 млн грн з держбюджету у травні

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

У травні 2023 року з державного бюджету на компенсацію оренди житла у Києві народним депутатам пішло 2,71 мільйона гривень. У середньому сума виплати становила близько 20 тисяч гривень.

Про це свідчить звіт Верховної Ради України (ВРУ), опублікований на урядовому сайті.

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Оренда житла для нардепів

У документі міститься детальний опис витрат на забезпечення житловими умовами народних обранців за травень. Загалом таким правом скористалися 114 нардепів. Розмір щомісячної виплати законодавцям, які не мають власного житла у столиці, становить 19,5 тисяч гривень.

Відповідно до статті 35 закону "Про статус народного депутата України", депутатам надаються кошти на оренду приміщення чи оплату готельного номера за умови, що вони не мають житла у столиці та мають прописку на відстані більш ніж 30 кілометрів від кордонів Києва.

Варто зауважити, що у першому кварталі поточного року у списках на отримання компенсації за оренду житла фігурувало 116 депутатів.

За минулий воєнний рік на компенсації оренди житла з держбюджету пішло 31 мільйон гривень. Так, на оренду нардепи отримали:

у січні-березні — 2,5 млн гривень;

у квітні — 4,7 млн гривень;

у травні — 1 млн гривень;

у червні — 2,3 млн гривень;

у липні — 3,4 млн гривень;

у серпні — 2,5 млн гривень.

у вересні — 2,8 млн гривень;

у жовтні — 2,7 млн гривень;

у листопаді — 2,9 млн гривень;

у грудні — 6 млн гривень.

Джерело: Кабмін

Компенсація на житло військовим

Варто зауважити, що розмір грошової допомоги на оренду житла для українських військовослужбовців (на родину із двох осіб) становить:

для Києва — 3,8 тисячі гривень щомісяця;

для обласних центрів — 2,85 тисячі гривень;

для інших населених пунктів — 1,9 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям надали право голосувати у мобільному застосунку "Дія", куди витрачати кошти державного бюджету. Норма набере чинності не раніше 2024 року.

Також ми писали, що в Асоціації міст України попередили про загрозливу ситуацію з підготовкою до майбутнього опалювального сезону. Без опалення взимку можуть залишитися мільйони українців.