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Місія МВФ та уряд України розпочали нові технічні переговори: що відомо

25 вересня 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
МВФ та уряд України розпочали нові технічні переговори — деталі
Офіс Міжнародного валютного фонду. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У понеділок, 25 вересня, стартують технічні дискусії між місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українським урядом. Перемовини стосуються підготовки до чергового перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України. 

Про це йдеться у пресрелізі фонду, повідомляє агенція "Укрінформ".

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Згідно з пресрелізом, який є у розпорядженні агенції, місію фонду очолює Гевін Грей.

За словами постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, технічні дискусії з представниками української влади стосуватимуться економічних подій в Україні.

Їхня мета — обговорити податково-бюджетні, фінансові та структурні заходи у рамках підготовки до консультацій цього року за Статтею IV Угод МВФ, а також до другого перегляду програми розширеного фінансування.

Нова програма фінансування

Наприкінці березня 2023 року виконавча рада МВФ ухвалила нову програму фінансування України на 15,6 млрд доларів. Це частина великого пакета підтримки світовими партнерами України на загальну вартість 115 млрд доларів. Перший транш у рамках програми у розмірі 2,7 млрд доларів фонда надав 3 квітня поточного року.

Відомо, що чотирирічна програма складається з двох етапів. Перший, на 2023–2024 рр.., спрямовано на виконання показників бюджету та посилення надходження доходів. Зокрема, влада зобов'язалась продовжити реформи та боротьбу із корупцією. Другий етап покликаний закріпити макроекономічну стабільність, допомогу у повоєнній реконструкції та прискоренні вступу України у Європейський союз (ЄС).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у травні розпочала роботу місія із першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду (МВФ). Робота була зосереджена на виконанні політичних зобов'язань українського уряду.

Додамо, у квітні в Україну надійшов перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який збільшив обсяг золотовалютних резервів України до найвищого рівня з 2011 року, 32 млрд доларів.

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