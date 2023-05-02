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МОН дозволило перевести на безкоштовне навчання понад 28 тисяч студентів

2 травня 2023 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
МОН дозволило перевести на безкоштовне навчання понад 28 тисяч студентів
Дівчина навчається. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерство освіти і науки дало дозвіл на переведення 28,3 тисячі студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на навчання за державним замовленням.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

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Зазначається, що МОН надає дозвіл на переведення дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів освіти до 2021 року.

"Станом на 1 травня 2023 року коштом внутрішнього перерозподілу, перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що отримують державне замовлення МОН, місць державного замовлення 2022 та 2023 року підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 28348 здобувачів. З них 24637 за денною формою здобуття освіти і 3711 — за заочною", — йдеться в постанові.

Наступний етап переведення проводитиметься наприкінці осені 2023 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради новий законопроєкт, в якому пропонується продовжити термін дії воєнного стану в Україні.

Також ми повідомляли, що У законопроєкт про затвердження указів щодо продовження терміну дії воєнного стану додано нові деталі. Таким чином продовжать також і мобілізацію строком на 90 днів.

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