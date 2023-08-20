Monobank переказав гроші із картки бійця ЗСУ без його згоди: що відповіли у банку

Картка Monobank. Фото: google

Клієнт Monobank, чиї кошти були тимчасово заблоковані, звернувся із претензією про несанкціоновану операцію на його карті. Варто зважити на той факт, що клієнтом банку є боєць Збройних сил України.

Про це пише Мінфін.

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За твердженнями українського захисника, 9 травня 2023 року його рахунок було заарештовано за рішенням виконавчої служби, на момент арешту на рахунку було 4990 гривень. Однак, до 13 липня процес припинили через те, що власник рахунку служив у ЗСУ.

Попри це, 7 серпня Monobank переказав зазначену суму на користь виконавчої служби. Банк, однак, не надає документа, що підтверджує правомірність цього переказу.

В інтерфейсі особистого кабінету операція виглядає так, ніби була зроблена за ініціативою самого клієнта.

Власник рахунку наголошує, що у документах з виконавчого провадження немає згадки про необхідність такого переказу. До того ж процес було зупинено ще 13 липня. Він висловив невдоволення діями Monobank, який, на його думку, довільно керується засобами своїх клієнтів.

Скарга на Monobank. Фото: скриншот

Що відповіли у банку

У банку Monobank наголосили, що банк діяв у рамках закону, виконуючи вимоги виконавчої служби. При цьому від клієнта вимагають надати документ про зняття арешту, щоб розв'язати питання щодо розблокування коштів.

Відповідь Monobank на скаргу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що транзакції без картки стануть недоступними для користувачів Monobank, що знаходяться в Африці, за винятком країн, таких як Єгипет, Південно-Африканська республіка та Марокко. Там послуги безкарткового доступу залишаться активними.

Також ми писали, що український необанк Monobank пообіцяв не списувати кредитні відсотки за 20 липня 2023 року. Цього дня відбувся масштабний збій у роботі фінустанови.

Додамо, що українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується обслуговування відкриття рахунків.