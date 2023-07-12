Monobank поверне клієнтам через санкції 5,5 млн доларів

Мобільний застосунок Monobank. Фото: monobank.ua

Клієнти мобільного Monobank 12 липня отримають 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язана з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету міністрів та Національного банку України (НБУ).

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram-каналі.

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Закриття Mono Invest через підсанкційного брокера

Він зазначив, гроші клієнтів сервісу Mono-invest були заблоковані на рахунках вищевказаного брокера EXANTE.

За словами Гороховського, проблема полягала в тому, що попри те, що платіж відправили з рахунків санкційної компанії, кошти належать не їй, а клієнтам Mono. Через це довелося заручитися підтримкою Нацбанку, що така транзакція не порушує закон про санкції.

У результаті регулятор дав дозвіл банку, після чого Monobank отримав гроші з рахунків EXANTE.

Джерело: Telegram Олега Гороховського

Відомо, що EXANTE до цього надавав Monobank послуги брокера для інвестицій клієнтів у цінні папери.

На початку липня український президент узаконив рішення про санкції проти EXANTE. Після чого в Monobank повідомили клієнтам про пропозицію закриття позицій та повернення грошей, вкладених у купівлю ОВДП через застосунок mono invest.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Також ми писали, що фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.