Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Monobank поверне клієнтам через санкції 5,5 млн доларів arrow

Monobank поверне клієнтам через санкції 5,5 млн доларів

12 липня 2023 09:19
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Monobank поверне клієнтам через санкції 5,5 млн доларів
Мобільний застосунок Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти мобільного Monobank 12 липня отримають 5,5 млн доларів з рахунків підсанкційного брокера EXANTE, пов'язана з російською групою "Альфа". Відповідну суму клієнтських грошей вивели за допомогою Кабінету міністрів та Національного банку України (НБУ).

Про це розповів співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram-каналі.

Читайте також:

Закриття Mono Invest через підсанкційного брокера

Він зазначив, гроші клієнтів сервісу Mono-invest були заблоковані  на рахунках вищевказаного брокера EXANTE.

За словами Гороховського, проблема полягала в тому, що попри те, що платіж відправили з рахунків санкційної компанії, кошти належать не їй, а клієнтам Mono. Через це довелося заручитися підтримкою Нацбанку, що така транзакція не порушує закон про санкції.

У результаті регулятор дав дозвіл банку, після чого Monobank отримав гроші з рахунків EXANTE.

монобанк
Джерело: Telegram Олега Гороховського

Відомо, що EXANTE до цього надавав Monobank послуги брокера для інвестицій клієнтів у цінні папери.

На початку липня український президент узаконив рішення про санкції проти EXANTE. Після чого в Monobank повідомили клієнтам про пропозицію закриття позицій та повернення грошей, вкладених у купівлю ОВДП через застосунок mono invest.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Також ми писали, що фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз