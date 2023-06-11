Топ продажу мотоциклів 2023 року в Україні: моделі і ціни

Дівчина на мотоциклу. Джерело: zoom.me

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на важкі часи, які доводиться переживати Україні через війну з Росією, українці продовжують демонструвати свою непохитну стійкість, прагнення до життя та любов до адреналіну. Одним із яскравих проявів цього стало різке зростання продажів мотоциклів за останні місяці.

Новини.LIVE розповідають, які мотоцикли та скутери зараз купують українці, та скільки коштують найпопулярніші моделі.

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Як воно було в 2022-му

Минулий рік виявився надважким для української економіки. Через вторгнення РФ "просіли" майже всі галузі. Це справедливо і для ринку продажів мотоциклів та мопедів в Україні. За даними Інституту досліджень авторинку, у 2022 році українці придбали 47,5 тис. мотоциклів та мопедів. Це на 26,2% менше, ніж у 2021 році.

Очікувано найбільше падіння продажів відбулося у березні 2022-го. І це при тому, що навесні зазвичай значно зростають продажі "залізних коней" — це початок мотосезону. Ось тільки в березні 2022 року українцям було не до мотоциклів. За цей місяць було продано трохи більше 320 мотоциклів та мопедів.

Втім, вже влітку моторинок України значно активізувався. Продажі досягли піку в червні. Як зазнчачають експерти, це пов'язано як із сезонним збільшенням продажів цих транспортних засобів, так і з паливною кризою, яка тривала в цей період.

Найпопулярнішим брендом мототехніки з пробігом у 2022 році стала Honda (2,1 тис. шт). Друге місце посіла Yamaha (1,7 тис.), а третє — Suzuki (1 тис.). На четвертій сходинці розмістився український бренд Geon (822 шт), а замкнула першу п'ятірку компанія Kawasaki (686 шт).

Лідером серед пригнаних з-за кордону мотоциклів та мопедів за підсумками 2022 року став бренд Yamaha (1,9 тис.). На другому місці розмістилася Honda (1,5 тис.), а Suzuki (909 шт) посів третє місце.

А ось у продажах нових мотоциклів в 2022 році лідирували китайські бренди. Перше місце посів Musstang (4,4 тис.). На другому місці розмістився Forte (3,5 тис.), на третьому — Spark (3,3 тис.). До пʼятірки лідерів також увійшли Lifan (2,5 тис.) і Viper (2,4 тис.).

Продажі мотоциклів у 2023

Після зимового затишшя продажі мотоциклів в Україні зросли більш ніж удвічі. Так, у березні 2023 року українці придбали 4,4 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 1366,7% більше, ніж у березні 2022 року, та на 144,4% більше, ніж в лютому 2023 року.

При цьому найбільше стали купувати саме нову мототехніку. За даними Інституту досліджень авторинку серед загальної кількості продажів 50,9% мотоциклів та мопедів були новими. Таким чином, сегмент мототехніки залишається єдиним на українському авторинку, де більшість угод складають продажі нових транспортних засобів.

Щоправда, лідером продажів нових мотоциклів в Україні є не відомі бренди на кшталт Suzuki чи Yamaha, а китайська мототехніка, яка коштує значно дешевше.

Пропонуємо огляд лідерів продажу у кожній категорії: мототехніка з пробігом, привезена з-за кордону та нова.

Лідери продажів серед вживаних мотоциклів

Серед мотоциклів з пробігом, які продаються на внутрішньому ринку, у березні найбільшою популярністю користувався мотоцикл Jawa 350 (29 шт.). На другому місці розмістилася Honda CB500 (27 шт.), а на третьому — Lifan LF200 (27 шт.). До першої п’ятірки потрапили також Loncin LX250 (25 шт.) та Bajaj Dominar 400 (21 шт.).

Лідер продажу мотоцикл Jawa 350 залежно від року випуску і технічного стану може коштувати до 150 тис. гривень.

Ціни на Jawa 350 на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Honda CB500 (2 місце) коштує значно дорожче. Ціни на цей мотоцикл в залежності від його стану і року випуску можуть доходити майже до 250 тис. грн.

Ціни на CB500 на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Наразі на ринку вживаних мотоциклів не так вже і багато Lifan LF200 (3 місце). Ціни на цю модель починаються від майже 58 тис. гривень і доходять до 70 тис. гривень.

Ціни на Lifan LF200 на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Loncin LX250 (4 місце) в залежності від пробігу і року випуску можуть коштувати до 52 тис. гривень.

Ціни на Loncin LX250 на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Bajaj Dominar 400 (5 місце) на ринку вживаних мотоциклів може коштувати майже 150 тис. гривень.

Ціни на Bajaj Dominar 400 на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Лідери серед привезеної з-за кордону мототехніки

З-за кордону найбільше привозили вживані скутери Yamaha Jog (49 шт.) та Honda Dio (30 шт.). На третьому місці опинився мотоцикл Yamaha Drag Star 400 (15 шт.). У п’ятірку лідерів також ввійшли Yamaha Gear (теж скутер, 15 шт.) та Honda CB500 (14 шт.).

Лідер ринку ввезених мотоциклів та мопедів — скутер Yamaha Jog — залежно від року випуску і стану може коштувати до 38 тис. гривень.

Ціни на Yamaha Jog на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

А ось конкурент Yamaha Jog у списку ввезених до України мотоциклів та мопедів — скутер Honda Dio (2 місце) — коштує значно дешевше. Ціни на нього на українському ринку вживаних транспортних засобів знаходяться в межах 10 тис. гривень.

Ціни на Honda Dio на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Один із лідерів у списку ввезених з-за кордону "залізних коней" — Yamaha Drag Star (3 місце) — на відміну від перших двох лідерів списку, є повноцінним мотоциклом. Ціни на нього на ринку транспортних засобів з пробігом можуть доходити до 260 тис. грн.

Ціни на Yamaha Drag на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Yamaha Gear (4 місце) - це ще один скутер. Ціни на нього можуть доходити до 45 тис. гривень.

Ціни на Yamaha Gear на українському ринку мототехніки з пробігом. Джерело: auto.ria.com

Ціни на Honda CB500 (5 місце) в залежності від його стану і року випуску можуть доходити майже до 250 тис. грн. До речі, це єдина модель, яка опинилася у п'ятірці лідерів одразу у двох списках лідерів продажу — вживаних мотоциклів, що купувались в Україні, та ввезених до України з-за кордону.

Ціни на найпопулярніші нові мотоцикли в Україні

А ось ринок нової мототехніки, як і в минулому році, в Україні захопили китайські бренди. В принципі нічого дивного в цьому немає, адже ціни на окремі моделі цих брендів нижчі, ніж коштує iPhone.

Так, лідером продажів у березні став Musstang MT125 (172 шт.). На другій сходинці опинився Spark SP125C (115 шт.), а третє місце посів Lifan LF175 (109 шт.). Четверте місце зайняв Bajaj Boxer BM 150 (77 шт.). Замкнув першу п’ятірку Spark SP200 (74 шт.).

Musstang MT125 (1 місце) коштує приблизно 25 тис. гривень. Загалом мотоцикли цього бренду коштують від 40 тис. до 54 тис. гривень.

Ціни на Musstang MT125 на українському ринку нової мототехніки. Джерело: moto-xata.com.ua

Мотоцикли Spark SP125C (2 місце) в залежності від комплектації коштують від 25 до 35 тис. гривень, а Spark SP200 (5 місце) коштують в Україні більше 40 тис. гривень. Ціни на моделі цього бренду можуть доходити до 50 тис. гривень.

Ціни на Musstang MT125 на українському ринку нової мототехніки. Джерело: moto-lux.com.ua

Модель Lifan LF175 (3 місце) в Україні можна купити за 66,5 тис. гривень. Ціни на мотоцикли цього бренду можуть доходити до майже 156 тис. гривень за "старші" моделі.

Ціни на Lifan LF175 на українському ринку нової мототехніки. Джерело: moto-lux.com.ua

Bajaj Boxer BM150X (4 місце) коштує в Україні 58 тис. гривень. Ціни на мототехніку бренду Bajaj можуть досягати 112,5 тис. гривень.

Ціни на Bajaj Boxer BM150X на українському ринку нової мототехніки. Джерело: moto-lux.com.ua

Нагадаємо, ми розповідали, як змінився ринок вживаних авто в Україні в 2023 році. Крім того, ми зібрали ціни на популярні машини з пробігом.