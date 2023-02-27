Колишній палац культури на Львівщині виставили напродаж за майже мільйон гривень

На Львівщині приміщення колишнього палацу культури виставили на аукціон за майже мільйон гривень
У Трускавці колишній палац культури "Мир", який перебуває у занедбаному та аварійному стані, виставили на продаж.
Що відомо
На електронному майданчику Prozorro стартова ціна будівлі становить 990 тисяч гривень. Аукціон триватиме до 8 березня.
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Йдеться про колишню будівлю палацу культури, що розташований на вул. Бориславська. ЇЇ площа становить понад 7,7 тисяч кв.м. Продажем об’єкта займається арбітражний керуючий Євген Гальченко, оскільки палац культури належить збанкрутілому ТЗОВ "Культурно-мистецький центр "Трускавець". Завершення прийняття заяв на участь в аукціоні 8 березня о 20:00. Детальніше із аукціоном можна ознайомитись тут.
Зазначимо, у 2021 році палац культури "Мир" вже намагалися продати за майже 32 мільйони гривень.
Нагадаємо, ми раніше писали, що львівського експосадовця підозрюють у незаконній приватизації Будинку вчених.