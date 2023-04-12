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На Львівщині зменшилась офіційна кількість безробітних: чи зросла зарплатня?

12 квітня 2023 17:38
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині зменшилась офіційна кількість безробітних
Кількість безробітніх зменшилась. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На початку квітня на одне вільне місце праці претендував один безробітний. Рівень безробіття у Львівській області продовжує знижуватися.

Про це інформують у Львівському обласному центрі зайнятості.

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Якщо на початку січня цього року послугами служби зайнятості користувалися 5147 безробітних, то на початку квітня — 3691.

Загалом упродовж першого кварталу цього року за сприяння обласної служби зайнятості роботу шукали 9670 безробітних, до уваги яких було 9330 вільних робочих місць і вакантних посад.

"На початку квітня поточного року спеціалісти служби зайнятості оперували інформацією про наявність 4571 пропозиції роботи, з яких 64%  — для представників робітничих професій. Водночас неукомплектованими залишалися місця праці для лікарів різної спеціалізації, інженерів, бухгалтерів, економістів, інспекторів. Найбільше варіантів працевлаштування для швачок (422), водіїв автотранспортних засобів (241), кухарів (139), касирів торговельного залу (126), продавців продовольчих товарів (114).

Середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях, становив 10 тис 555 гривень. У середньому в області на одне вільне місце праці претендував один безробітний (на аналогічну дату торік було чотири)", — зазначив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк.

З-посеред безробітних переважали жінки (75,4%), 38,8% - мешканці сільської місцевості, 29,3% – молодь віком до 35 років.

Упродовж трьох місяців цього року спеціалісти служби зайнятості допомогли знайти роботу 2966 особам, у тому числі 2097 безробітним.

Ще 502 жителі області проходили професійне навчання, 39  — брали участь у суспільно корисних, громадських та інших роботах тимчасового характеру, 73 – отримали ваучер на навчання для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

Механізмом компенсації витрат з оплати праці скористалися 164 суб’єкти господарської діяльності, які працевлаштували 391 вимушено переміщену особу.

Окрім того, 85 заявників із Львівщини у межах програми "єРобота" отримають мікрогранти для відкриття або масштабування власного бізнесу на загальну суму 18,9 млн грн і створять 188 нових робочих місць.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи візьмуть на роботу без військового квитка. Ще минулого року уряд затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, таким чином значно посиливши контроль щодо взяття на облік, обміну даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями.

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