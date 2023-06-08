Що українці бескоштовно віддають на OLX

Непотрібні речі в коморі. Джерело: pxfuel.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В епоху сучасних технологій та онлайн-платформ процес купівлі та продажу товарів став легшим і доступнішим. Тисячі українців щодня активно розміщують в Інтернеті оголошення, прагнучи позбутися зайвих речей та заробити грошей. Серед пропозицій зустрічаються справжні “скарби”, які їх хазяї віддають безкоштовно.

Новини.LIVE зібрали найкумедніші “безкоштовні” оголошення, які зустрічаються на OLX.

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VHS-касети з фільмами чеською мовою

Справжня чеська екзотика на сторінках OLX. Автор оголошення віддає міні-колекцію фільмів чеською мовою. Тут є така класика Голівуду як “Американський ніндзя”, “Кишенькові гроші”, “Перлина Нілу” і продовження серіалу “Димок зі ствола”. Звісно ж, все чеською.

А родзинкою цієї чеської феєрії можна вважати російського “Брата” з чеськими субтитрами.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу фільмів чеською мовою. Джерело: OLX

Пластикове сміття

Хочете, щоб вам хтось прибрав подвір'я, але не хочете за це платити? Все просто – дайте оголошення, що віддаєте своє сміття безкоштовно. І просто чекайте на відповідь.

Схоже, що саме таку тактику обрав автор цієї об’яви, адже він безкоштовно віддає залишки пластику від рекламних вивісок, які лежать у нього біля дому. Залишається побажати йому успіхів і знайти того, кому цей мотлох знадобиться.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу пластикового сміття. Джерело: OLX

Сечоприймачі

Не знаємо навіть, як це коментувати, але якщо комусь потрібні безкоштовні сечоприймачі, то вони є на OLX. Автор пише, що в наявності більше 100 штук. Радимо ретельно перевірити їх гігієнічний стан.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу сечоприймачів. Джерело: OLX

Порожні баночки

Якщо вам у побуті не вистачає порожніх баночок, то це оголошення для вас. Автор безкоштовно віддає порожню тару "для канцелярії та інших дрібниць". Серед екземплярів є металева упаковка для крему і "класична" банка з-під розчинної кави.

За потреби автор навіть може вам все це відправити поштою.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу баночок. Джерело: OLX

Домашня черешня

Не всі в Україні намагаються заробити на черешні. Автор наступного оголошення віддає такі жадані ягоди безкоштовно. Є лише один нюанс. Їх треба приїхати і зібрати. Зробити це можна в селі Тарасівка, Київської області.

"Ягоди необроблені. Чудові, як на закрутку, так і заморожування", — пише автор.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу черешні. Джерело: OLX

Радянський телефон

Це, звісно, не iPhone, але, як то кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться. Тим паче, що він "як новий". А те, що слухавка від іншого телефону, то то нічого. Зате він різнокольоровий. Крім того, радянські телефони можна використовувати як засіб самозахисту — вони ж важать, як гантеля.

Скріншот об’яви з безкоштовним радянським телефоном. Джерело: OLX

Пластиковий гребінець

Чудова новина для всіх поціновувачів моди та стилю. Автор цього оголошення безкоштовно віддає пластмасовий гребінець. Довжина - всього 12 см. Тож таку необхідну річ можна носити з собою.

Відтепер, вклавши буквально нуль гривень, ви будете з ідеально зачесаним волоссям у будь-який час. Мало того, автор настільки щедрий, що готовий відправити гребінець Новою Поштою, УкрПоштою, Justin або Meest Express.

Скріншот об’яви з безкоштовним гребінцем. Джерело: OLX

Старі радянські військові навушники

Якщо у вас ніколи не було старих радянських військових навушників, то це ваш шанс їх отримати. Їх віддають абсолютно безкоштовно. Щоправда, автор оголошення сам не знає, що це за девайси і для чого вони потрібні.

На відміну від попереднього оголошення, навушники можна забрати лише самостійно з села Чайки, Київської області.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу радянських навушників. Джерело: OLX

Бетонні плити

Пам’ятаєте оголошення про вивіз пластику з подвір’я. Тут майже те саме, але мова йде вже не про пластиковий мотлох, а про величезні бетонні плити, які можна буде забрати лише за однієї умови: всі й відразу. Звісно ж, лише самовивозом. Є великі сумніви, що комусь вони стануть у нагоді. Проте якщо такі все ж є, то це оголошення саме для вас.

Скріншот об’яви про безкоштовну роздачу бетонних плит. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми також розповідали про найдивніші квартири, які здають в оренду в Україні. Серед оголошень іноді з'являються, м'яко кажучи, дуже оригінальні квартири. Часто це розуміють і самі власники такого житла, намагаючись хоча б оригінальним описом додати квартирі статусності.