Що українці бескоштовно віддають на OLX

На тобі, небоже, що мені негоже: який мотлох українці безкоштовно віддають в Інтернеті
В епоху сучасних технологій та онлайн-платформ процес купівлі та продажу товарів став легшим і доступнішим. Тисячі українців щодня активно розміщують в Інтернеті оголошення, прагнучи позбутися зайвих речей та заробити грошей. Серед пропозицій зустрічаються справжні “скарби”, які їх хазяї віддають безкоштовно.
Новини.LIVE зібрали найкумедніші “безкоштовні” оголошення, які зустрічаються на OLX.
VHS-касети з фільмами чеською мовою
Справжня чеська екзотика на сторінках OLX. Автор оголошення віддає міні-колекцію фільмів чеською мовою. Тут є така класика Голівуду як “Американський ніндзя”, “Кишенькові гроші”, “Перлина Нілу” і продовження серіалу “Димок зі ствола”. Звісно ж, все чеською.
А родзинкою цієї чеської феєрії можна вважати російського “Брата” з чеськими субтитрами.
Пластикове сміття
Хочете, щоб вам хтось прибрав подвір'я, але не хочете за це платити? Все просто – дайте оголошення, що віддаєте своє сміття безкоштовно. І просто чекайте на відповідь.
Схоже, що саме таку тактику обрав автор цієї об’яви, адже він безкоштовно віддає залишки пластику від рекламних вивісок, які лежать у нього біля дому. Залишається побажати йому успіхів і знайти того, кому цей мотлох знадобиться.
Сечоприймачі
Не знаємо навіть, як це коментувати, але якщо комусь потрібні безкоштовні сечоприймачі, то вони є на OLX. Автор пише, що в наявності більше 100 штук. Радимо ретельно перевірити їх гігієнічний стан.
Порожні баночки
Якщо вам у побуті не вистачає порожніх баночок, то це оголошення для вас. Автор безкоштовно віддає порожню тару "для канцелярії та інших дрібниць". Серед екземплярів є металева упаковка для крему і "класична" банка з-під розчинної кави.
За потреби автор навіть може вам все це відправити поштою.
Домашня черешня
Не всі в Україні намагаються заробити на черешні. Автор наступного оголошення віддає такі жадані ягоди безкоштовно. Є лише один нюанс. Їх треба приїхати і зібрати. Зробити це можна в селі Тарасівка, Київської області.
"Ягоди необроблені. Чудові, як на закрутку, так і заморожування", — пише автор.
Радянський телефон
Це, звісно, не iPhone, але, як то кажуть, дарованому коню в зуби не дивляться. Тим паче, що він "як новий". А те, що слухавка від іншого телефону, то то нічого. Зате він різнокольоровий. Крім того, радянські телефони можна використовувати як засіб самозахисту — вони ж важать, як гантеля.
Пластиковий гребінець
Чудова новина для всіх поціновувачів моди та стилю. Автор цього оголошення безкоштовно віддає пластмасовий гребінець. Довжина - всього 12 см. Тож таку необхідну річ можна носити з собою.
Відтепер, вклавши буквально нуль гривень, ви будете з ідеально зачесаним волоссям у будь-який час. Мало того, автор настільки щедрий, що готовий відправити гребінець Новою Поштою, УкрПоштою, Justin або Meest Express.
Старі радянські військові навушники
Якщо у вас ніколи не було старих радянських військових навушників, то це ваш шанс їх отримати. Їх віддають абсолютно безкоштовно. Щоправда, автор оголошення сам не знає, що це за девайси і для чого вони потрібні.
На відміну від попереднього оголошення, навушники можна забрати лише самостійно з села Чайки, Київської області.
Бетонні плити
Пам’ятаєте оголошення про вивіз пластику з подвір’я. Тут майже те саме, але мова йде вже не про пластиковий мотлох, а про величезні бетонні плити, які можна буде забрати лише за однієї умови: всі й відразу. Звісно ж, лише самовивозом. Є великі сумніви, що комусь вони стануть у нагоді. Проте якщо такі все ж є, то це оголошення саме для вас.
Нагадаємо, ми також розповідали про найдивніші квартири, які здають в оренду в Україні. Серед оголошень іноді з'являються, м'яко кажучи, дуже оригінальні квартири. Часто це розуміють і самі власники такого житла, намагаючись хоча б оригінальним описом додати квартирі статусності.