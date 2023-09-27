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Надбавки для військових: які зміни планує внести Кабмін

27 вересня 2023 03:34
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Інна Буряк
редактор
Надбавки для військових: які зміни планує внести Кабмін
Українські військові на фронті: Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні планують внести зміни до розмірів виплат надбавок за стаж роботи військовим. Таким чином цю суму хочуть збільшити.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів міститься на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Як визначається розмір надбавки за стаж роботи

Зазначається, що зараз виплата надбавки за вислугу років проводиться відповідно до наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409. Згідно зі статтею 13 Закону "Про оплату праці", оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету міністрів.

Розмір надбавки за стаж роботи визначається відповідно до робочого стажу наступним чином:

  • стаж служби понад три роки — 10%;
  • понад 10 років — 20%;
  • понад 20 років — 30%.

Що охоплює стаж роботи

Стаж служби, який дозволяє отримати надбавку, охоплює періоди роботи в військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) у таких розмірах:

  • за вислугу років понад 2 роки — 5%;
  • за вислугу років понад 5 років — 10%;
  • за вислугу років понад 10 років — 15%;
  • за вислугу років понад 15 років — 20%;
  • за вислугу років понад 20 років — 25%.

Нагадаємо, що в Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.

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