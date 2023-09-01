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Нацбанк істотно посилює підтримку гривні: деталі

1 вересня 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ суттєво посилив підтримку гривні — дані продажу валюти на міжбанку
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Продажі валюти НБУ

Як зазначається, Центробанк минулого місяця продав на міжбанку 2,369 млрд доларів, що на 0,423 млрд доларів більше, ніж у липні, коли було продано 1,946 млрд доларів.

Серпневий показник обсягів продажу НБУ валюти став найбільшим за останні пів року.

Водночас регулятор купив на міжбанківському ринку у серпні 5 млн доларів. До прикладу — у липні придбав 13 млн доларів.

Відтак, обсяг чистого продажу валюти (різниця між сумою продажів та сумою купівлі) у серпні становив 2,364 млрд доларів. Липневий показник дорівнював 1,933 млрд доларів, різниця між двома місяцями становила 0,431 млрд доларів або на близько 22%.

У червні Нацбанк продав на міжбанку 1,848 млрд доларів, придбав 50 млн доларів, а чистий продаж — 1,798 млрд доларів.

НБУ, продаючи валюту на міжбанку, нівелює курсовий тиск на національну валюту та згладжує ринкові коливання.

Національний банк з кінця травня 2022-го вимушений був піти на серйозний крок з продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня. Це дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку. Після корекції валютного курсу на 25%, до 36,6 гривні за долар, у липні ситуація стабілізувалася. Після цього продажі валюти не перевищували пів мільярда за тиждень.

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком.

Також ми писали, що громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.

 

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