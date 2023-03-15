Нацбанк назвав найважливіші об’єкти платіжної інфраструктури в Україні: список
Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. За підсумками моніторингу регулятор назвав найважливіші платіжні системи та їх учасників.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку.
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Важливі платіжні системи
Як зазначається у повідомленні, єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
Водночас до категорії важливих віднесено п’ять платіжних систем:
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;
- "Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна;
- "Поштовий переказ", АТ "Укрпошта", Україна.
Важливі учасники платіжних систем
У Нацбанку також зазначають, що за підсумками діяльності у 2022 року вперше були визначені важливі учасники платіжних систем. Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:
- АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");
- ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ");
- ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" ("Фінансовий світ").
Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливі оператори послуг платіжної інфраструктури:
- ПрАТ "Український процесінговий центр";
- ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ";
- ТОВ "ТАС ЛІНК".
У Нацбанку нагадали, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості регулятор здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.
Критеріями визначення важливості об’єктів платіжної інфраструктури є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня поточного року запрацює нова інструкція щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у гривні. Це станеться в рамках запуску нового покоління системи електронних платежів (СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 у цілодобовому режимі.