Нацбанк назвав найважливіші об’єкти платіжної інфраструктури в Україні: список

Визначено перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні

Національний банк за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2022 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. За підсумками моніторингу регулятор назвав найважливіші платіжні системи та їх учасників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацбанку.

Важливі платіжні системи

Як зазначається у повідомленні, єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і у попередні роки, стала система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Водночас до категорії важливих віднесено п’ять платіжних систем:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна;

"Поштовий переказ", АТ "Укрпошта", Україна.

Важливі учасники платіжних систем

У Нацбанку також зазначають, що за підсумками діяльності у 2022 року вперше були визначені важливі учасники платіжних систем. Так, до переліку важливих учасників системно важливих та важливих платіжних систем увійшли:

АТ КБ "ПриватБанк" (СЕП НБУ, "MasterCard", "Visa");

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" ("Фінансовий світ");

ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" ("Фінансовий світ").

Також за результатами моніторингу за 2022 рік визначено три важливі оператори послуг платіжної інфраструктури:

ПрАТ "Український процесінговий центр";

ТОВ "ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕССІНГ";

ТОВ "ТАС ЛІНК".

У Нацбанку нагадали, що розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості регулятор здійснює щорічно за підсумками їх діяльності протягом попереднього року.

Критеріями визначення важливості об’єктів платіжної інфраструктури є обсяги операцій та види послуг, які ними надаються.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня поточного року запрацює нова інструкція щодо виконання міжбанківських платіжних операцій у гривні. Це станеться в рамках запуску нового покоління системи електронних платежів (СЕП) на базі міжнародного стандарту ISO 20022 у цілодобовому режимі.