Курс валюти в Україні — Нацбанк продовжує підтримувати гривню

Будівля НБУ. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) протягом останнього тижня також виходив на міжбанк із продажем валюти із міжнародних резервів. Обсяг продажів для підтримки курсу гривні був дещо менший проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Продажі валюти із резервів

Згідно з цією інформацією, з 14 по 18 серпня Центробанк продав на міжбанку 406,7 млн доларів та придбав 0,96 млн доларів.

Попереднього тижня, з 7 по 11 серпня, НБУ продав 469,4 млн доларів, а купив 0,85 млн доларів.

Підтримка гривні НБУ

Національний банк з кінця травня 2023 року продавав по близько 1 млрд доларів з міжнародних резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку. Після зміни валютного курсу на 25% до 36,6 гривні за долар у липні ситуацію стабілізували. Після цього обсяг продажів валюти не перевищував пів мільярда за тиждень.

З початку 2023 року Нацбанк продав 15,62 млрд доларів, при цьому купив 194,2 млн доларів.

Завдяки продажу валюти із резервів НБУ вдається стримувати тиск на валютному ринку, що спричинений емісією нацвалюти. Продажі валюти дозволяють балансувати ринок експортерів та імпортерів для утримання зафіксованого курсу американської валюти.

Курс долара 19 серпня

У Національному банку встановили офіційний курс євро на 19 серпня у купівлі на рівні 39,75 грн/€, що менше проти попереднього банківського дня на 10 копійок. Курс американської валюти залишається незмінним: коштує у купівлі — 36,56 грн. Євро у продажу коштує 40,15 грн/€ (-0,10), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар продовжує дорожчати. У середньому коштує 38,08 грн. В покупці — 37,42 грн (+0,13), у продажу — 38,27 (+0,19). Євро коштує у покупці 40,94 (+0,18) грн, у продажу — 41,94 (+0,13) грн.

Більше про валюту

Нагадаємо, українці у липні на готівковому ринку активно скуповували валюту, яка перебуває на найнижчих показниках після підвищення офіційного курсу долара рік тому. Минулого місяця громадяни купили валюти значно більше, аніж продали.

Також ми повідомляли, що в Україні з серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.