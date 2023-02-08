Нацбанк визнав Форвард Банк неплатоспроможним — чи повернуть вклади

Вкладникам "Форвард Банку" обіцяють повернути гроші

Національний банк України (НБУ) відніс АТ "Форвард Банк" до категорії неплатоспроможних. Вкладникам банку обіцяють повернути гроші.

Про це інформує пресцентр НБУ.

Причини виведення банку з ринку

Як розповіли у пресслужбі, таке рішення ухвалили у зв’язку з неприведенням банком діяльності у відповідність до вимог законодавства. Зокрема, йдеться про нормативно-правові акти НБУ після віднесення його до категорії проблемних. Також у банку спостерігалось подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану.

Восени Нацбанк відніс "Форвард Банк" до категорії проблемних, встановивши факт здійснення ризикової діяльності за ознакою недостатності доходів. Це спричинило ризик зменшення регулятивного капіталу фінустанови та порушення економічних нормативів. Після цього фінансовий стан істотно погіршився.

Повернення вкладів

Кожному вкладнику банку Фонд гарантування вкладів фізосіб відшкодує суми вкладів у повному розмірі з нарахованими процентами. Загальна можлива сума виплат гарантованої суми становить 1,535 млрд грн.

У Нацбанку наголосили, що закриття "Форвард Банку" не вплине на стабільність банківського сектору, оскільки його частка становила 0,1% від активів платоспроможних фінустанов.

Зауважимо, що "Форвард Банк" росіянина Рустама Таріко до листопада 2014 року працював на українському ринку під брендом "Російський стандарт".

Нагадаємо, збанкрутілі банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), у судовому порядку повертають кошти у своїх боржників. Так, на початок поточного року зобов’язали погасити борг на суму 75,9 млрд гривень.

Національний банк пропонує українським банкам запровадити "банкоматний національний роумінг". Ініціатива дозволить громадянам простіше отримувати доступ до своїх коштів у разі блекауту.