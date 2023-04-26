Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю

Нова пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська". Фото: НБУ

Національний банк України продовжуємо серію пам’ятних монет, присвячених відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. 26 квітня, в 37-му річницю Чорнобильської катастрофи, НБУ вводить в обіг пам’ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

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Чому рись

У Нацбанку нагадують, що у минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, що занесена до Червоної книги України, а також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення.

"Шанс на відродження виду з’явився в Чорнобильській зоні. Адже 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій із 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились на своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед них і рись євразійська", — йдеться у повідомленні.

Який вигляд має монета

На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі напис: РИСЬ/ЄВРАЗІЙСЬКА/; угорі – рись та рисенята.

Пам’ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська". Фото: НБУ

Пам’ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська" у сувенірній упаковці. Фото: НБУ

Пам’ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська" у сувенірній упаковці. Фото: НБУ

Де та коли можна придбати

Придбати монету можна буде з 1 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

Номінал пам’ятної монети — 5 грн, тираж — 40 000 шт.

Нагадаємо, Національний банк України напередодні роковин повномасштабної російської агресії, 23 лютого, презентував пам'ятну купюру "Пам'ятаємо! Не пробачимо!". Банкнота номіналом у 20 грн, яка присвячена боротьбі українців проти російської окупації, виконана в унікальному вертикальному стилі, не притаманному класичним банкнотам України.