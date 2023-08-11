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Нацбанк з 12 серпня пом'якшить низку валютних обмежень

11 серпня 2023 13:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нацбанк з 12 серпня пом'якшить низку валютних обмежень
Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) заявили про намір з 12 серпня 2023 року пом'якшити низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Пом'якшення валютних обмежень

Як зазначається, пом'якшення низки валютних обмежень відбудеться з такою метою:

  • активніша участь банків-нерезидентів на ринку ОВДП;
  • зростання припливу іноземної валюти в Україну;
  • підтримка соціальних ініціатив щодо захисту українських громадян.

Окрім того, вжито додаткових заходів для запобігання непродуктивного відпливу капіталу з країни для збереження стійкості валютного ринку, додають НБУ.

Очікуються такі зміни:

Перекази за кордон для виплати пенсій та грошових допомог українцям. "Укрпошта" отримає змогу здійснювати перекази для виплат.

Нацбанк дозволить здійснювати переказ грошових коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій з ОВДП у гривні, учасником яких є банк-нерезидент.

Товарним біржам дозволять переказувати гроші нерезиденту задля повернення попередньо внесеної ним суми гарантійного забезпечення для участі у торгах.

Валютний нагляд фінустанов за імпортом. Банки не матимуть можливості завершити валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі, якщо відбувається повне чи часткове повернення грошей імпортеру з рахунків нерезидентів, відкритих в українських банках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

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