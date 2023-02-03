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Нацбанк за час війни перерахував на потреби оборони 23 млрд грн

3 лютого 2023 09:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нацбанк перерахував на потреби оборони 23 млрд грн
Спеціальний рахунок відкрили з 24 лютого минулого року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) перерахував на підтримку сил оборони понад 23,9 млрд грн в еквіваленті. Спеціальний рахунок відкрили з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Хто перераховував гроші

Як зазначається, гроші перераховували як прості громадяни, так і підприємства України, міжнародна спільнота (США, Британія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Польща, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Франція, Канада, Болгарія, Гонконг та ін.)

Зокрема, з-за кордону в іноземній валюті надійшло близько 8 млрд гривень в еквіваленті.

Сукупно з початку війни Нацбанк перерахував на потреби оборони майже 23 млрд грн. Зокрема, у січні — близько 610 млн грн.

Суми були розподілені так:

  • Нацгвардія — 990 млн грн;
  • Нацполіція — 1 650 млн грн;
  • Міністерство оборони — 14 721 млн грн;
  • Держприкордонна служба — 980,2 млн грн;
  • Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації — 4,2 млрд грн;
  • Держслужба з надзвичайних ситуацій — 19,3 млн грн;
  • РНБО України — 40,5 млн грн;
  • Держспецслужба транспорту — 67 млн грн;
  • СБУ — 318,2 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Фонд "Повернись живим" та державна фінустанова "ПриватБанк" оголосили збір коштів на екіпірування для льотчиків. Планують зібрати 31 млн гривень.

Раніше українці назбирали близько 103 млн грн на допомогу, постраждалим від російського ракетного обстрілу багатоквартирного будинку у Дніпрі. Збір коштів оголошував Monobank.

Також ми писали, що ПриватБанк передасть 15 млн гривень власних коштів для допомоги тим, хто постраждав у трагедії у Дніпрі. Кошти також отримають ті, хто цілодобово рятує життя дніпрян.

Українці зібрали понад 55 мільйонів гривень на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.

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