Нацбанк перерахував на потреби оборони 23 млрд грн

Нацбанк за час війни перерахував на потреби оборони 23 млрд грн
Національний банк України (НБУ) перерахував на підтримку сил оборони понад 23,9 млрд грн в еквіваленті. Спеціальний рахунок відкрили з 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
-
"Наша рішучість не послабиться": президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС
-
"Танкова коаліція сформована": Кулеба про винищувачі та зброю для України
-
Під Маріуполем окупанти обшукують навіть телефони першокласників
-
Компанія для Мессі та Мбаппе: "ПСЖ" запропонує контракт головній зірці "Ліверпуля"
-
Кулеба розповів, чи впливають корупційні скандали на західну допомогу Україні
-
Пенсії в Україні: ПФУ розповів про деталі фінансування у лютому
-
Одній із фігуранток справи про розкрадання коштів в Укртатнафті оголосили підозру: жінка ховалася на Закарпатті
-
На Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива
-
У рф спали темпи вербування в'язнів у ПВК "Вагнер", — розвідка Британії
-
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: яка причина
Хто перераховував гроші
Як зазначається, гроші перераховували як прості громадяни, так і підприємства України, міжнародна спільнота (США, Британія, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Польща, Швейцарія, Норвегія, Австралія, Франція, Канада, Болгарія, Гонконг та ін.)
Зокрема, з-за кордону в іноземній валюті надійшло близько 8 млрд гривень в еквіваленті.
Сукупно з початку війни Нацбанк перерахував на потреби оборони майже 23 млрд грн. Зокрема, у січні — близько 610 млн грн.
Суми були розподілені так:
- Нацгвардія — 990 млн грн;
- Нацполіція — 1 650 млн грн;
- Міністерство оборони — 14 721 млн грн;
- Держприкордонна служба — 980,2 млн грн;
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації — 4,2 млрд грн;
- Держслужба з надзвичайних ситуацій — 19,3 млн грн;
- РНБО України — 40,5 млн грн;
- Держспецслужба транспорту — 67 млн грн;
- СБУ — 318,2 млн грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що Фонд "Повернись живим" та державна фінустанова "ПриватБанк" оголосили збір коштів на екіпірування для льотчиків. Планують зібрати 31 млн гривень.
Раніше українці назбирали близько 103 млн грн на допомогу, постраждалим від російського ракетного обстрілу багатоквартирного будинку у Дніпрі. Збір коштів оголошував Monobank.
Також ми писали, що ПриватБанк передасть 15 млн гривень власних коштів для допомоги тим, хто постраждав у трагедії у Дніпрі. Кошти також отримають ті, хто цілодобово рятує життя дніпрян.
Українці зібрали понад 55 мільйонів гривень на купівлю розвідувально-ударних комплексів для бригад територіальної оборони Збройних сил України. Кошти для фонду "Повернись живим" збирав monobank, який 5 січня "виніс" ялинку зі свого застосунку.