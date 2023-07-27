Нацбанк змінив облікову ставку — деталі рішення

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

27 липня Національний банк України (НБУ) знизив ключову відсоткову ставку з 25% до 22% річних. Таким чином, регулятор розпочав цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз.

Про це інформує пресслужба НБУ.

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Деталі рішення

Як зазначають у пресцентрі, це вдалося завдяки таким передумовам:

стрімкіше від прогнозованого зниження інфляції;

тривала стійка ситуація на валютному ринку;

високий рівень міжнародних валютних резервів;

результативність попередніх кроків щодо підвищення привабливості гривневих активів.

Як зазначив очільник Центробанку Андрій Пишний, таке рішення — важливий елемент забезпечення курсової стійкості за умов послаблення валютних обмежень та майбутнього переходу до більш гнучкого обмінного курсу. Новий рівень облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності має підтримати відновлення української економіки.

Також він зауважив те, що перевершила очікування НБУ споживча інфляція, яка в річному вимірі з понад 26% на початку 2023 року сповільнилася до 12,8% у червні.

Окрім того, правління Нацбанку опустило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 відсоткові пункти, до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 відсоткові пункти, до 24%.

"Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого — дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень", — йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк у січні 2022 року підвищив облікову ставку до 10%. На початку війни вона залишалася незмінною, проте 3 червня минулого року ключову ставку підвищили різко до 25%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.