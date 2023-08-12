Нацбанк змінив правила внесення готівки через термінал: що змінилося

Внесення готівки через термінал. Фото: google

Національний банк України змінив правила внесення готівки через термінал. Вони набули чинності з 1 серпня. Мета змін — забезпечити прозорість та підвищити контроль за фінансовими операціями, щоб запобігти їх використання у протиправних цілях.

Про це йдеться у пресслужбі Національного банку України.

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Нові вимоги до платежів готівкою через термінал

Відтак, Нацбанк дозволив не підтверджувати операції з готівкою через мобільний телефон, якщо:

це стосується внесення грошей для поповнення рахунку, який має платіжну картку. Це можливо у тому випадку, якщо термінал може зчитати картку та коректне введення ПІН-коду або підтвердження операції банком;

здійснюється оплата послуг мобільного зв'язку на суму до 200 гривень (протягом одного місяця за один номер телефону). Для цього не потрібне підтвердження через мобільний телефон.

Нові правила НБУ з 1 серпня

Відтак, нововведення набули чинності з 1 серпня. Вони стосуються поповнення банківських карток. Відтепер, для проведення такої операції обов'язково потрібно мати мобільний телефон.

Як відбувається проведення операції:

введення номера мобільного на терміналі;

отримання одноразового пароля (дзвінок або повідомлення);

введення пароля для операції.

Варто відзначити, що нові вимоги не поширюються на ряд платежів. Йдеться про сплату комунальних платежів, оплату квитків для залізничних перевезень, оплату проїзду в міському та приміському транспорті, а також поповнення проїзних та транспортних карт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Національному банку України (НБУ) заявили про намір з 12 серпня 2023 року пом'якшити низку валютних обмежень. Регулятор пояснив головні цілі.

Також варто нагадати, що в Україні планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт.