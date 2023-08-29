Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нацбанк знову дозволив продаж валюти онлайн: що важливо знати arrow

Нацбанк знову дозволив продаж валюти онлайн: що важливо знати

29 серпня 2023 10:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюту можна купувати онлайн — в яких банках доступна послуга
Застосунок "Приват 24". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.

Про деталі рішення йдеться на сайті Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Доступність безготівкової валюти

Як зауважують у НБУ, зміни покликані посприяти переорієнтації частини попиту населення з готівкової валюти на безготівкову. До всього — операції з продажу валюти онлайн є зручнішими та безпечнішими, що дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом валюти.

Згідно з рішенням НБУ, банки можуть продавати безготівкову валюту без наявності підтвердження підстав чи зобов'язань щодо відповідних операцій. Вони будуть доступні за курсом, встановленим фінустановою. Проте діє щомісячний ліміт у 50 тисяч гривень в еквіваленті у банку.

Також регулятор збільшив зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на придбання безготівкової іноземної валюти із розміщенням на депозитних рахунках від трьох місяців.

Варто зауважити, що купівля валюти онлайн була заборонена на початку війни. 21 липня минулого року Нацбанк дозволив фінустановам продавати громадянам безготівкову валюту за умови вкладення грошей на строкові депозити від трьох місяців.

У яких банках доступний обмін валюти онлайн

Українці можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank. Валюту можна придбати за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно. Курс відповідає картковому під час розрахунку гривневою карткою за кордоном чи в іноземних онлайн-магазинах.

У державному "ПриватБанку" поки що здійснити обмін іноземної валюти онлайн неможливо. Недоступна така опція і в Райффайзенбанку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз