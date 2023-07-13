PINBank загрожує ліквідація — що кажуть в НБУ

Застосунок фінустанови PINbank. Фото: google.com

У Національному банку України (НБУ) не підтримують ідею ПАТ "Укрпошта" про передачу націоналізованого Першого інвестиційного банку (PINBank) для створення поштового банку.

Таку пропозицію прокоментувала заступниця керівника Центробанку Катерина Рожкова, пише ЕП.

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Що буде з PINBank

За словами представниці НБУ, PINBank — не системно важлива фінустанова, тому її можуть просто ліквідувати без негативних наслідків для країни.

Її майно можуть продати, а гроші зарахувати до державного бюджету. Це було б найоптимальнішим варіантом.

Апеляція Вищого антикорупційного суду у квітні залишила без змін судове рішення попередньої інстанції про конфіскацію PINbank російського бізнесмена Євгенія Гінера (88,9% акцій).

Раніше в Національному агентстві запобігання корупції повідомляли, що держава розглядала можливість передачі акцій конфіскованого PINbank державному поштовому оператору "Укрпошта".

Однак, думку Рожкової, у разі створення нової фінустанови на його основі - можливі суттєві ризики, здатні похитнути фінансову стабільність країни.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що український державний оператор пошти може отримати в управління раніше націоналізований PINbank. Це наблизило б АТ" Укрпошта" до виходу на банківський ринок.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запровадить нову послугу. Стосуватиметься вона тих, хто займається торгівлею в інтернеті.