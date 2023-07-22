НБУ посилює підтримку гривні — продає валюту з резервів

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) на тлі проблемної ситуації з продовженням дії "зернової угоди" упродовж останнього тижня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти був більший на понад 190 млн доларів проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Центробанку.

Читайте також:

Скільки Нацбанк продав валюти

За даними НБУ, останнього тижня (з 17 по 21 липня) регулятор продав на міжбанківському валютному ринку 594,66 млн доларів, а придбав 3,78 млн доларів. Тобто обсяг чистого продажу валюти перевищив 590 млн проти 400 млн попереднього тижня.

Сукупно з початку року Нацбанк продав 13,93 млрд доларів і придбав 189,2 млн доларів. Чистий продаж валюти становить 13,74 млрд доларів.

Джерело: НБУ

Нацбанк продає валюту з резервів, зокрема, з метою балансування ринку експортерів та імпортерів для підтримки фіксованого курсу. З початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Ситуація із "зерновою угодою"

Раніше фінансові експерти припускали, що Нацбанк може збільшити продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку через проблеми з продовженням дії "зернової угоди".

За словами ексочільниці ради Незалежної асоціації банків та фінансистки Олени Коробкової, припинення дії "зернового коридору" через рішення Росії не похитне ситуацію на валютному ринку у найближчій перспективі, адже НБУ дотримується політики фіксованого обмінного курсу, підкріпленого значними фінансовими надходженнями від міжнародних партнерів.

Однак очікується, що на цьому тлі Центробанк збільшить продаж іноземної валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, спрогнозувала експерт.

Більше про валюту

Нагадаємо, в Україні на готівковому ринку курс долара дещо знизився. Банки 22 липня пропонують американську валюту дешевше.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.