НАЗК пропонує заборонити фінансування партій держпідприємствами

Депутати політпартій у ВР. Фото: google.com

Нацагенція з питань запобігання корупції пропонує внесення змін до українського законодавства щодо механізму державного фінансування політичних партій. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

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Йдеться про проєкт "Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії". Його зареєстрував прем'єр Денис Шмигаль.

Документ пропонує обмежити максимальний внесок на підтримку політсил від громадян та компаній та заборонити фінансування партії державними підприємствами.

Зменшити розмір внеску упродовж календарного року для фізособи та ФОП пропонують 600 розмірами прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 1 січня року, в якому здійснювалися внески). Цьогоріч це 1,61 мільйона гривень.

Зараз громадяни можуть жертвувати на підтримку політпартій не більше 400 розмірів мінімальної заробітної плати упродовж року — 2,68 мільйона гривень. Обмежень на пожертви для фізосіб-підприємців не передбачено.

Встановлюється обмеження для юросіб у 1,2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб — 3,22 мільйона гривень. Зараз компанії можуть жертвувати близько п'яти мільйонів гривень.

Пропонують повністю заборонити фінансування політсил підприємствами, де державна частка становить більше 10%.

Скільки коштів піде у 2023-му на підтримку політпартій

Варто зауважити, що на парламентські партії щороку йде сотні мільйонів з державного бюджету, водночас їм дозволено не звітувати про витрати. Такі дані недоступні не лише звичайним громадянам, а й НАЗК.

У 2023 році державне фінансування політичних партій залишили на рівні попереднього, воєнного року, 885 млн гривень. Тоді як уряд пропонував скоротити фінансування політсил під час війни до 366 млн гривень. Проте представники "Слуг народу", "Батьківщини" та "Євросолідарності" внесли поправку, де запропонували збільшити обсяг держфінансування, а Верховна Рада підтримала її в остаточній редакції дежрбюджету-2023.

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Нагадаємо, українцям надали право голосувати у мобільному застосунку "Дія", куди витрачати кошти державного бюджету. Норма набере чинності не раніше 2024 року.

Також ми писали, що у травні 2023 року з державного бюджету на компенсацію оренди житла у Києві народним депутатам пішло 2,71 мільйона гривень. У середньому сума виплати становила близько 20 тисяч гривень. За минулий рік на компенсації оренди житла з держбюджету пішло 31 мільйон гривень.