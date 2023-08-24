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НБУ до річниці Незалежності України випустив нові монети

24 серпня 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ до річниці Незалежності України презентував нові монети — фото
Пам'ятна монета. Фото: НБУ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Монети до річниці Незалежності України

Як зазначив керівник Нацбанку Андрій Пишний, цього разу монети особливі, адже, як правило, їх присвячують особистостям, подіям чи іншим матеріальним речам. Однак зараз відобразили те, що об’єднує українців та є вартим того, щоб бути закарбованим на монетах.

"Ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це — сміливість!", — наголосив очільник НБУ.

Монета, виконана зі срібла, на аверсі має стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілили в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, уваги світу та творення нової світової історії.

Примітно, що поверхню частково зробили дзеркальною для того, щоб у відображенні кожен міг побачити своє обличчя та відчути частиною незламної української нації.

"Це відзнака саме вам! Кожному із вас!", — додав Пишний.

На реверсі зобразили композицію, що символізує сміливість та героїчний спротив українського народу. У центрі — зірку, що уособлює нову надію, яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українського народу зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) "камінь-бетон" непереможності російського війська.

Номінал монет — п'ять та десять гривень.

 

Андрій Пишний
Джерело: НБУ
Андрій Пишний
Джерело: НБУ
монета
Джерело: НБУ
монета
Джерело: НБУ

Нагадаємо, держава планує виплатити громадянам допомогу до Дня Незалежності до листопада 2023 року. Йдеться про додаткові суми у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн.

Також до Дня Незалежності, 24 серпня, в Києві багато категорій громадян отримають одноразову грошову допомогу. Загалом столична міська влада має намір виплатити 130 мільйонів гривень.

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