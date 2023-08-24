НБУ до річниці Незалежності України презентував нові монети — фото

Пам'ятна монета. Фото: НБУ

У Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Як зазначив керівник Нацбанку Андрій Пишний, цього разу монети особливі, адже, як правило, їх присвячують особистостям, подіям чи іншим матеріальним речам. Однак зараз відобразили те, що об’єднує українців та є вартим того, щоб бути закарбованим на монетах.

"Ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це — сміливість!", — наголосив очільник НБУ.

Монета, виконана зі срібла, на аверсі має стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ Батьківщини втілили в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, уваги світу та творення нової світової історії.

Примітно, що поверхню частково зробили дзеркальною для того, щоб у відображенні кожен міг побачити своє обличчя та відчути частиною незламної української нації.

"Це відзнака саме вам! Кожному із вас!", — додав Пишний.

На реверсі зобразили композицію, що символізує сміливість та героїчний спротив українського народу. У центрі — зірку, що уособлює нову надію, яка завдяки неймовірній відвазі та рішучості українського народу зруйнувала непорушний ідеологічний (міфічний) "камінь-бетон" непереможності російського війська.

Номінал монет — п'ять та десять гривень.

Джерело: НБУ

Джерело: НБУ

Джерело: НБУ

Джерело: НБУ

Нагадаємо, держава планує виплатити громадянам допомогу до Дня Незалежності до листопада 2023 року. Йдеться про додаткові суми у розмірі від 450 до 3,1 тис. грн.

Також до Дня Незалежності, 24 серпня, в Києві багато категорій громадян отримають одноразову грошову допомогу. Загалом столична міська влада має намір виплатити 130 мільйонів гривень.