НБУ ліквідує банк російського бізнесмена: деталі
В Україні ліквідують фінустанову "Форвард Банк" російського бізнесмена. Місяць тому регулятор визнав банк неплатоспроможним.
Про це повідомляється на сайті Національний банк України (НБУ).
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Ліквідація банку
Як зазначається, таке рішення НБУ ухвалив, керуючись вимогами законодавства та враховуючи пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
На початку лютого його віднесли до категорії неплатоспроможних. Пояснювали, що банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог після віднесення його до категорії проблемних. Ще одна підстава — подальше суттєве погіршення фінансового стану банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення.
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Банк Форвард" росіянина Рустама Таріко.
Що відомо про банк
Як пишуть ЗМІ, кінцевим бенефіціарним власником банку значиться російський бізнесмен Рустам Таріко. Раніше фінустанова мала назву "Русский стандарт".
Таріко рішенням Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) включили до списку санкцій України. На початку липня за матеріалами СБУ суд арештував акції та майно банку Форвард. Слідство встановило, що частина прибутку йшла на підготовку та ведення війни проти України.
За 11 місяців минулого року "Форвард" отримав 114 мільйонів гривень збитку.
Чи отримають гроші вкладники
Вкладникам "Банку Форвард" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відшкодувати в повному розмірі вклади, включно з відсотками. Можлива сума виплат гарантованої суми становить 1,5 млрд грн.
Нагадаємо, з українського ринку остаточно вивели "Комерційний Банк "Преміум". Ліквідація, що тривала сім років, завершилась.