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НБУ може послабити правила купівлі іноземної валюти

5 липня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ може послабити правила купівлі іноземної валюти
Валюта на касі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Скасування обмежень на обмін валют

Як зазначають аналітики, які посилаються на фахівців та джерела в НБУ, фіксований курс долара, суворі обмеження на транзакції та інші заходи на валютному ринку стримують розвиток економіки країни. Стабільність ситуації дозволить поступово скасувати заходи, які регулятор запровадив на початку війни.

Журналісти Bloomberg зауважують, що економічний розвиток дуже залежить від ситуації на фронтах. У разі успіху у контрнаступі — це стане поштовхом для економічного зростання. Вже нині курс американської валюти в обмінниках наздоганяє офіційний від НБУ. Послаблення обмежень простимулює ділову активність, що має ключове значення для економічного відновлення.

економіка
Джерело: Bloomberg

Так, Нацбанк очікує зростання економіки після  падіння на 30% минулого року, бізнес-перспективи теж демонструють позитивні очікування. На основі цього НБУ підтримав нову стратегію, яка частково задовольняє вимоги Міжнародного валютного фонду (МВФ). Йдеться про гнучкий обмінний курс долара та інфляційне таргетування.

У новій стратегії прописані кроки щодо послаблення обмежень, проте немає послідовності, у якій відбуватимуться.

Регулятор вже зробив кілька кроків у напрямку лібералізації валютного ринку щодо операцій для страхових компаній та щодо позичальників стосовно погашення валютної заборгованості.

Так, з кінця червня резиденти-позичальники можуть обслуговувати нові кредити, залучені у комерційних позичальників (комерційні банки, інвестиційні фонди, фінансові компанії). Але при цьому НБУ визначив правила здійснення відповідних фінансових розрахунків, щоб мінімізувати можливий відтік капіталу та запобігти зниженню рівня боргової стійкості корпоративного сектору.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних. 

Також ми писали, що Національний банк посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

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