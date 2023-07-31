НБУ ослабив підтримку гривні — як скоротилися обсяги продажів з резервів

НБУ ослабив підтримку гривні: як скоротилися обсяги продажів валюти на міжбанку
Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав меншу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із золотовалютних резервів був на 41% менший проти попереднього тижня.
Про це свідчать дані Центробанку.
Скільки Нацбанк продав валюти
За даними НБУ, останнього тижня регулятор продав на міжбанку 349,33 млн доларів, а придбав 1,14 млн доларів. Євро регулятор не купував і не продавав.
З початку 2023 року Центробанк купив на міжбанківському ринку 190,3 млн доларів, а продав 14 млрд доларів. Євро НБУ не купує і не продає цьогоріч.
Підтримка нацвалюти під час війни
Варто зауважити, що Нацбанк продає валюту з резервів, зокрема, для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.
Торік на тлі війни Нацбанк почав продавати по майже 1 млрд доларів з резервів кожного тижня для балансування міжбанку. Після підвищення курсу долара у липні до 36,6 грн ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти впали до 500 млн доларів.
Так, 2022 року Нацбанк придбав на міжбанку 3,26 млрд доларів та 110 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів та 1,78 млн євро. У 2021-го Нацбанк купив на міжбанку 3,69 млрд доларів, а продав 1,27 млрд доларів.
Примітно, що з початку року НБУ відмовився від "друку гривні".
Нагадаємо, 27 липня Національний банк знизив ключову відсоткову ставку з 25% до 22% річних. Таким чином, регулятор розпочав цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз.