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НБУ ослабив підтримку гривні: як скоротилися обсяги продажів валюти на міжбанку

31 липня 2023 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ ослабив підтримку гривні — як скоротилися обсяги продажів з резервів
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав меншу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із золотовалютних резервів був на 41% менший проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані Центробанку.

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Скільки Нацбанк продав валюти

За даними НБУ, останнього тижня регулятор продав на міжбанку 349,33 млн доларів, а придбав 1,14 млн доларів. Євро регулятор не купував і не продавав.

З початку 2023 року Центробанк купив на міжбанківському ринку 190,3 млн доларів, а продав 14 млрд доларів. Євро НБУ не купує і не продає цьогоріч.

Підтримка нацвалюти під час війни

Варто зауважити, що Нацбанк продає валюту з резервів, зокрема, для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Торік на тлі війни Нацбанк почав продавати по майже 1 млрд доларів з резервів кожного тижня для балансування міжбанку. Після підвищення курсу долара у липні до 36,6 грн ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти впали до 500 млн доларів.

Так, 2022 року Нацбанк придбав на міжбанку 3,26 млрд доларів та 110 млн євро, а продав 26,38 млрд доларів та 1,78 млн євро. У 2021-го Нацбанк купив на міжбанку 3,69 млрд доларів, а продав 1,27 млрд доларів.

Примітно, що з початку року НБУ відмовився від "друку гривні".

Нагадаємо, 27 липня Національний банк знизив ключову відсоткову ставку з 25% до 22% річних. Таким чином, регулятор розпочав цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз.

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